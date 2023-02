Planica je dokaz naših sposobnosti, manjkajo nam samo še OI

Med gosti je tudi nekdanja slovenska smučarska zvezdnica Tina Maze. Športno-marketinška konferenca Sporto, tokrat z nazivom zimska izvedba, danes poteka na prizorišču SP v Planici. Med številnimi gosti, svoj pogled na prihodnost športa je pojasnil tudi predsednik krovne smučarske in deskarske zveze Fis Johan Eliasch, je tudi Tina Maze.

Nekdanja prva dama slovenskega alpskega smučanja je sodelovala v razpravi o športnikih kot blagovnih znamkah svoje države. Čeprav že šest let ni več aktivna, je še vedno zelo prepoznavna v Sloveniji in po svetu in je tudi zato ena od sodelujočih v projektu Slovenske turistične organizacije kot ambasadorka Slovenije.

»Zdaj je to povsem drugače. Lahko se bolje pripraviš, ko si aktiven športnik, nimaš veliko časa, to predstavlja stres. Zdaj je privilegij, da lahko sodelujem pri promociji znamke I feel Slovenia tudi po koncu kariere,« je o tem dejala Maze.

Dogajanje nekoč in zdaj, ko je v športnem pokoju, je slikovito primerjala z olimpijskimi krogi: »Gre za različne stopnje v življenju. Primerjala bi jo lahko z olimpijskimi krogi; ko sem bila majhna, sem sanjala o prvem, zdaj sem mama in sem pri petem krogu.«

Dokaz razvoja Slovenije kot nacije

Ker je sredino dogajanje potekalo v Planici, je bilo vprašanje o pomenu SP za Slovenijo in slovenski šport seveda neizogibno: »To je dokaz naših sposobnosti. Videla sem že veliko dobrih tekmovanj v Sloveniji. Zdaj nam manjkajo samo še olimpijske igre. To je dokaz, kako se razvija Slovenija kot nacija, kako se razvija država, šport je pomembno ogledalo države.«

O tem, da bi bilo kdaj v Sloveniji tudi SP v alpskem smučanju, skorajda ne upa razmišljati. Kot alpska smučarka pogreša poligon, kot jih imajo nordijci.

Tina Maze se odlično znajde v novi (novinarski) vlogi. FOTO: Osebni arhiv

»V tem pogledu je smučanje ostalo malo zadaj, če lahko podam še kakšno kritiko. Sicer sem super pozitivna glede vsega, ne samo glede nordijskega smučanja, spremljala sem recimo tudi rokometno prvenstvo v Ljubljani. Zdaj, ko nisem tekmovalka, vidim, koliko je v ozadju,« je dejala.

Meni, da se Slovenci zavedajo pomena in vrednosti SP v Planici, a dodaja: »Nič pa ni samoumevno. V ta center so bile vložene ogromne vsote denarja. Če ne bi bile, si takega tekmovanja ne bi mogli privoščiti. Tisti, ki so delali te stvari, so imeli neke vizije in to je vedno lepo za državo.«

Priznala je, da njen sedanji status vplivnice oziroma aktivne udeleženke družbenih omrežij ni bil načrtovan, je pa prve korake v to smer naredila že kot športnica: »Že takrat sem bila aktivna na družbenih omrežjih, kar se je izplačalo. Nekateri partnerji so ostali, imam tudi nekaj novih. Ljudje v Sloveniji me poznajo in vedo, kakšna sem.«

Vplivneži so tisti, ki so iz nič začeli nekaj prodajati, jaz sem nekaj naredila

Ta »vplivniški« status sicer jemlje nekoliko z rezervo, saj poudarja, da je sama že imela osnovo za delovanje.

»Vplivneži so tisti, ki so iz nič začeli nekaj prodajati. Jaz pa nisem začela ustvarjati iz nič, ampak sem nekaj naredila. Ni pa samo to. Sem več, nisem samo smučarka. Ta stvar mi dejansko ustreza, zdaj se pač to spreminja, vse je na telefonu in to vidim kot nekakšen album. Postala sem znana in to delim s svetom,« je prepričana.

Misija ledenik in odbojka na Ljubljanici zmagovalca na konferenci Sporto Na športno-marketinški prireditvi Sporto, ki je tokrat v zimski izvedbi potekala na prizorišču svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, so ob koncu podelili tudi nagrade v več kategorijah na področju sponzorstev in marketinga v športu. V kategoriji najboljše športno sponzorstvo je zmagal projekt Misija ledenik, v dveh kategorijah (najboljši športni dogodek in najboljše digitalno komuniciranje) pa je projekt Odbojka na Ljubljanici. Nagrado za najboljše komuniciranje športnih subjektov je dobil projekt NFT Planica 2022. Posebno pohvalo sedemčlanske mednarodne žirije so prejeli projekti Marčevska norost s Cedevito Olimpijo, žensko evropsko rokometno prvenstvo in Petrolov Zmagovalni servis 2.0. Projekt Misija ledenik je prejel tudi posebno pohvalo žirije za najboljšo trajnostno prakso in se je kot zmagovalni projekt v kategoriji najboljše športno sponzorstvo uvrstil tudi na tekmovanje Evropskega sponzorskega združenja ESA Excellence Awards v kategoriji Best of Europe.

Seveda prepoznavnost prinaša tudi pritiske, ki pa jih zdaj doživlja drugače: »Sponzorji te želijo, a kot športnik si težko vzameš čas za vse. Ne predstavljam si, da bi kot športnica počela kaj takšnega, kot počnem zdaj.«

Primerjala je tudi torkovo slavnostno odprtje SP v Planici in svojo osebno najlepšo izkušnjo na tem področju: »Ko sem v Vancouvru na OI v rokah držala zastavo, je bil to najpomembnejši občutek v življenju, takrat začutiš, kako pomembno vlogo imaš, koliko pričakovanj vseh ljudi sloni na tebi. Ni šala, ko predstavljaš svojo državo. Si odgovoren in moraš pokazati najboljše.«

V sredo je bila gostja Planice, a ji delovne obveznosti onemogočajo, da bi si ogledala še več tekmovanj.

»Z veseljem bi ostala, ampak ne morem. Bo še priložnost, zdaj imam druge obveznosti. Sicer pa spremljam, kolikor se da, še posebej alpsko smučanje. Nisem oseba, ki rada gleda, jaz raje delam in 'športam'. A pri službi, kot je zdaj, bistveno več spremljam alpsko kot nordijsko, spremljam pa vse tekmovalce in vem, kaj zahteva vrhunski šport,« je še povedala.

Dela tudi kot strokovna komentatorka na televiziji Eurosport. Pravi, da kakšnih posebnih uvajanj ni imela, preprosto so jo vzeli takšno, kot je.

»Ljudje imajo radi spontanost in to, da si, kar si. Tudi če kaj zgrešiš. Danes je to celo bolje, ker potem to vsi delijo na instagramu in se smejijo. Ni več nekega okvirja. Z mano so tako začeli, pa niso prišli daleč,« je še povedala Tina Maze.