Urevčeva peta in Lampičeva sedma v Ulricehamnu

Slovenska smučarska tekačica Eva Urevc je osvojila peto mesto v šprintu v prosti tehniki za svetovni pokal v smučarskem teku v Ulricehamnu na Švedskem.



Preizkušnjo je dobila domačinka Maja Dahlqvist pred rojakinjo Johanno Hagström (+0,30) in Američanko Jessie Diggins (+0,39), v finalu pa so bile še Švedinja Hanna Falk (+0,72), Eva Urevc (+1,13) in še ena domačinka Jonna Sundling (+1,74).



Na tekmi je nastopila tudi Anamarija Lampič, ki je izpadla v polfinalu in na koncu osvojila sedmo mesto.

Lampičeva s petim časom kvalifikacij, Urevčeva s sedmim

Eva Urevc se je na glavni del tekme uvrstila s sedmim časom, Anamarija Lampič pa je bila dve mesti višje.



Urevčeva je v tretji četrtfinalni skupini, vanjo je prišla kot sedma kvalifikantka, ves čas tekla zanesljivo na mestih za neposredni preboj v polfinale. Tudi v zaključku je gladko prišla na drugo mesto, z 0,25 sekunde zaostanka za Švedinjo Hanno Falk. Takoj v naslednji skupini je padla Linn Svahn, najboljša sprinterka minule zime in v dobri formi tudi v tej sezoni, vendar se je za Švedinjo tekma tedaj končala.



Lampičeva, peta v kvalifikacijah, je z rdečo majice vodilne sprinterke zime v zadnji, peti četrtfinalni skupini, ki je bila zelo izenačena, brez težav nadzirala potek tekme in si pred zaključkom pritekla nekaj metrov prednosti. S tem je preprečila kakšen možni zaplet pred ciljno črto.



Lampičeva in Urevčeva sta skupaj tekli v drugi polfinalni skupini, prva večji del bolj rezervirano okrog tretjega mesta, Urevčeva pa ves čas na čelu ali na drugem mestu. Tako je bilo tudi na koncu teka, ko je Urevčeva prva prečkala ciljno črto, 13 stotink je zaostala Švedinja Johanna Hagström, Lampičeva na tretje mestu pa 55 stotink, vendar je bil njen čas prepočasen, da bi se kot srečna poraženka uvrstila v finale, kar je v prvi kot zadnji uspelo Digginsovi, vodilni v svetovnem pokalu, ki je bila dobro sekundo hitrejša od Lampičeve.

Tudi pri moških zmaga Švedski

Med tekači je zmaga prav tako ostala doma. Prvo mesto je osvojil Oskar Svensson, drugi je bil Rus Gleb Retivih (+0,14), tretji pa Italijan Federico Pellegrino (+0,31).



Janez Lampič je bil v kvalifikacijah 40. (+9,80), Vili Črv pa je končal na 55. mestu (+12,08) med 78 nastopajočimi. Slovenca se tako nista uvrstila v izločilne boje.



V nedeljo bo v Ulricehamnu še ekipni šprint.



Rezultati smučarskega teka

Moški

1. Oskar Svensson (Šve) 2:55,34

2. Gleb Retivih (Rus) +0,14

3. Federico Pellegrino (Ita) +0,31

4. Richard Jouve (Fra) +0,31

5. Lucas Chanavat (Fra) +1,10

6. Sergej Ustjugov (Rus) +6,06

...

Izpadla v kvalifikacijah

40. Janez Lampič (Slo)

55. Vili Črv (Slo)



Svetovni pokal (20):

1. Aleksander Boljšunov (Rus) 1613 točk

2. Ivan Jakimuškin (Rus) 774

3. Federico Pellegrino (Ita) 588

4. Maurice Manificat (Fra) 588

5. Andrej Meljničenko (Rus) 586

6. Jevgenij Belov (Rus) 586

...

97. Janez Lampič (Slo) 15



Ženske

1. Maja Dahlqivst (Šve) 3;20,59

2. Johanna Hagstroem (Šve) +0,30

3. Jessie Diggins (ZDA) +0,39

4. Hanna Falk (Šve) +0,72

5. Eva Urevc (Slo) +1,12

6. Jonna Sundling (Šve) +1,74

Izpadla v polfinalu

7. Anamarija Lampič (Slo)



Skupni vrstni red (20):

1. Jessie Diggins (ZDA) 1234 točk

2. Julija Stupak (Rus) 904

3. Rosie Brennan (ZDA) 879

4. Ebba Andersson (Šve) 861

5. Tatjana Sorina (Rus) 780

6. Natalija Neprjajeva (Rus) 727

...

9. Anamarija Lampič (Slo) 594

29. Eva Urevc (Slo) 169

