V zakonski jarem skočil tudi svetovni rekorder

Poletel je že do številnih lovorik, v Vikersundu celo do svetovnega rekorda (253,5 m), zdaj pa je skočil še v zakonski jarem. Avstrijski skakalni as Stefan Kraft se je minulo nedeljo poročil s svojo veliko ljubeznijo Mariso Probst.

»Rekla sva: 'Da',« je svojim sledilcem na družbenem omrežju instagram v ponedeljek zvečer sporočil 29-letni zvezdnik iz Schwarzacha na Solnograškem. V krogu svojih sorodnikov in prijateljev sta se poročila v Goldeggu v Pongauu.

»Že zelo dolgo sva srečen par. Po temeljitem razmisleku sva prišla do zaključka, da je zdaj najprimernejši čas za najino poroko. To je bil čudovit dan z najinima družinama in najboljšimi prijatelji. Z Mariso sva presrečna,« je še dejal Kraft, ki je eden od najboljših avstrijskih smučarskih skakalcev v zgodovini.

Stefan Kraft se je nazadnje zmage v svetovnem pokalu veselil 19. marca letos v Oberstdorfu, kjer sta mu družbo na odru za najboljše delala Žiga Jelar (levo) in Timi Zajc (desno). FOTO: Christof Stache/AFP

Med drugimi uspehi se lahko pohvali z dvema velikima kristalnima globusoma (2017 in 2020) ter 25 zmagami za svetovni pokal (nazadnje je z vsemi tekmeci opravil 19. marca letos na letalnici v Oberstdorfu), poleg tega ima v svoji bogati vitrini tudi pet posamičnih kolajn s svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju in dve s SP v poletih, februarja letos pa je prispeval tudi viden delež k moštvenemu zmagoslavju Avstrijcev na olimpijskih igrah v Pekingu oziroma Zhangjiakouu.