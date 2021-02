Zbirka kolajn je še bogatejša po zaslugi Anamarije in Eve

Najboljša slovenska športnica lanskega leta Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v finalu ekipne tekme v smučarskem teku na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojili bronasto kolajno. Zmagali sta Švedinji Maja Dahlqvist in Jonna Sundling, drugi sta bili Švicarki Nadine Fähndrich in Laurien van der Graaff (+0,95), Slovenki sta zaostali za 3,46 sekunde.



Lampičeva, ki je že pred SP osvojila mali kristalni globus za zmage v šprintih svetovnega pokala sezone, je v četrtek prišla do brona v posamičnem šprintu. Na ekipnem je bila že srebrna s Katjo Višnar na SP pred dvema letoma v Seefeldu. Z Evo Urevc pa je poskrbela za peta slovensko kolajno na letošnjem SP v Nemčiji.



Slovenski junakinji sta se izkazali že z najboljšim časom kvalifikacijske skupine. Za sedem stotink sta zaostali Američanki Rosie Brennan in Sadie Maubet Bjornsen, tretji sta bili Švicarki Nadine Fähndrich in Laurien van der Graaff s 43 stotinkami zaostanka.

Tekača brez finala

Janez Lampič in Vili Črv sta na ekipni tekmi ostala brez finala. V kvalifikacijski skupini sta bila deseta, 10,08 sekunde za Norvežanoma Erikom Valnesom in Johannesom Hoesflotom Klaebom, ki sta bila najhitrejša. Rusa Aleksandr Boljšunov in Gleb Retivih sta na 2. mestu zaostala za 12 stotink.

