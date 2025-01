Znova bogat nagradni sklad v Kitzbühlu

Klasičnim preizkušnjam za svetovni pokal v Wengnu, kjer je minulo soboto v smuku s tretjim mestom zablestel Kranjčan Miha Hrobat, bo sledil nov velik spektakel v alpskem smučanju. Že po tradiciji je namreč zadnji konec tedna v januarju rezerviran za tekme v znamenitem Kitzbühlu.

Avstrijski prireditelji so tudi za 85. dirke za pokal Hahnenkamm zbrali bogat nagradni sklad v višini 1.000.500 evrov, od katerih bodo zmagovalci vseh treh preizkušenj – petkovega superveleslaloma, sobotnega smuka in nedeljskega slaloma – prejeli po 100.000 evrov. Drugouvrščeni bodo zaslužili po 50.000, tretjeuvrščeni po 25.000, četrtouvrščeni po 18.000, petouvrščeni po 15.000, šestouvrščeni po 13.000 evrov in tako naprej do 30. mesta, ki bo tekmovalcu prineslo 2000 evrov.

Lani so v Kitzbühlu izpeljali dva smuka, na obeh pa je bil najhitrejši Francoz Cyprien Sarrazin, ki je pred dobrimi tremi tedni grdo padel na treningu smuka v Bormiu. V slalomu za pokal Hahnenkamm se je zmage veselil Nemec Linus Strasser.

Za tokratne tekme se cene vstopnic gibljejo od 35 do 40 evrov (otroci letnik 2007 in mlajši imajo prost vstop), za prostor na tribuni pa je treba odšteti od 230 do 370 evrov.