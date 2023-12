In koga bi vi izbrali?

Leto 2023 še ni čisto končano, v redakciji Dela pa smo že opravili svojo tradicionalno nalogo, ki smo jo začeli davnega leta 1990. Tudi tokrat smo izbrali deseterico ljudi, ki so leto zaznamovali v najboljšem pomenu besede. Nekateri s svojim delom, drugi z življenjskimi dosežki, tretji z zgledom, pogumom, vizijo. Zdaj je čas, da o njih glasujejo bralci.

Zdravnik, ki nam je podaril recept mirnega življenja, nekdanja policistka, ki opozarja, kje se politika mora končati, županja, ki daje srce za svoj kraj, prvi kolesar sveta, direktorica, ki je Slovenijo uspešno predstavila na Frankfurtskem knjižnem sejmu, inženir, ki spoštuje ljudi, a spoštuje tudi vodo, chefinja, h kateri najbolj prestižne gastronomske zvezdice kar letijo, učitelj, ki je s svojimi metodami pristal med najboljšimi na svetu, selektor, ki piše slovensko nogometno pravljico, starosta zaščite in reševanja, ki bi si ga želela vsaka država.

Že 34. izbor po vrsti

Z današnjim dnem na Delovi spletni platformi odpiramo »glasovalne linije«. Do 2. januarja lahko oddate glas za svojega favorita, potem pa bo uredništvo skupaj s prejetimi glasovi določilo zmagovalca. Slavnostna razglasitev Delove osebnosti bo v sredo, 10. januarja 2024 zvečer, ko bodo podeljena tudi Delova novinarska priznanja: za novinarja leta, posamezne novinarske dosežke in fotografijo. Projekt je znova podprla dolgoletna partnerica Zavarovalnica Triglav, ki tudi sama prepoznava vrednost izjemnih osebnosti.

Delovo osebnost smo v uredništvu Dela prvič razglasili konec leta 1990 in izbor v celoti prepustili bralcem; časom primerno smo naročnikom časopisa po telefonu zastavljali vprašanje: »Kdo si po vašem mnenju zasluži biti osebnost leta?« Od 2007 uredništvo samo izbere deseterico kandidatov, skupaj z glasovi bralcev pa je potem izbran zmagovalec.

V zadnjem desetletju so bili Delove osebnosti humanitarci Ana Lukner, Anita Ogulin, Jure Poglajen in Milan Jakopovič, slovenski gasilci, jezikoslovec Kozma Ahačič, kirurga Uroš Ahčan in Vojko Didanovič, dolgoletni direktor Instituta »Jožef Stefan« Jadran Lenarčič, med najhujšo epidemijo covida-19 epidemiolog Mario Fafangel, za njim predsednik Uefe Aleksander Čeferin in lani eden najbolj znanih evropskih graditeljev mostov Marjan Pipenbaher. Januarja bomo tako razglasili že 34. Delovo osebnost leta.