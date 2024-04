Čipi jezdijo na valu umetne inteligence

Taiwan Semiconductor (TSMC) je največji specializirani proizvajalec čipov na svetu, s skoraj 60-odstotnim tržnim deležem. Njegova velikost in visokokakovostna tehnologija mu omogočata stabilne marže v izjemno konkurenčni industriji proizvodnje čipov. Imajo portfelj najbolj kakovostnih strank, med njimi Apple, AMD in Nvidio, ki si prizadevajo za uporabo najnovejših tehnologij procesov pri svojih oblikovanjih polprevodniških izdelkov.

TSMC že dolgo pridobiva zaradi prehoda polprevodniških podjetij po vsem svetu od proizvajalcev integriranih naprav k oblikovalcem čipov brez lastnih proizvodnih zmogljivosti. Za panogo najemnih tovarn je značilna cikličnost poslovanja, ki izvira iz tega, da najemne tovarne omogočajo presežne zmogljivosti v času hitre rasti povpraševanja, kar na drugi strani lahko vodi v nižjo izkoriščenost kapacitet med padci, to pa negativno vpliva na marže.

Trg za čipe zunanjih oblikovalcev

Vzpon podjetij za proizvodnjo čipov brez lastnih proizvodnih zmogljivosti ohranja rast števila najemnih tovarn, kar spodbuja čedalje večjo konkurenco. Večina novih konkurentov je zaradi visokih stroškov in tehničnega znanja, ki ga zahteva vodilna tehnologija, omejena na proizvodnjo na nizki ravni. Nasprotno TSMC obvladuje izdelavo tehnološko vodilnih in s tem najbolj iskanih elementov. O uspešnosti priča dejstvo, da ima TSMC eno od samo še dveh najemnih tovarn, ki ponujata najbolj iskane elemente oz. vozlišča za izdelavo polprevodniških čipov, medtem ko je več deset drugih v razvoju zaostalo.

Dolgoročno rast podpirata dva dejavnika. Konsolidacija podjetij na področju polprevodnikov je ustvarila povpraševanje po integriranih sistemih, izdelanih z najnaprednejšimi vozlišči. Drugi dejavnik je, da organska rast aplikacij umetne inteligence, interneta stvari in visokozmogljivega računalništva lahko traja desetletja. Umetna inteligenca in visokozmogljivi računalniki igrajo ključno vlogo pri hitrem obdelovanju človeških in strojnih vnosov za reševanje kompleksnih problemov, kot so avtonomna vožnja in obdelava jezika. Od tod potreba po čedalje bolj energetsko učinkovitih čipih. Cenejši polprevodniki omogočajo integracijo senzorjev, krmilnikov in motorjev za izboljšanje učinkovitosti doma, pisarn in tovarn.

Umetna inteligenca generira rast

Zadnji rezultati potrjujejo povedano. Napovedi TSMC so bile precej nad pričakovanji. Glavni razlog je močna rast, povezana z umetno inteligenco in občutno nižjimi investicijami v letu 2024. Podlaga za optimistično napoved je ocena uprave, da bo precej produktov s pet nanometrov prešlo na tri nanometre, kjer so cene za 30 odstotkov višje. Pri tem zaznavajo močno rast potrošniških naprav, povezanih z umetno inteligenco, kar potrjuje dejstvo, da slednja ne bo le dveletna zgodba rasti. Uprava je občutno popravila srednjeročne napovedi rasti umetne inteligence z 10 do 12 odstotkov na 16 do 17 odstotkov, saj vse več strank dela na čipih, ki so bili narejeni na procesorjih s tehnologijo dveh nanometrov.

Kot kaže, je TSMC komaj na začetku žetve svojih prednosti in rasti, ki jo prinaša umetna inteligenca. Strežniki so namreč šele prva stvar začetka uporabe umetne inteligence. Sledili jim bodo pametni telefoni in oprema v proizvodnji ter naprave z nizko napetostjo za delo na prostem, ki bodo prav tako potrebovali različne kombinacije zmogljivosti umetne inteligence, da bo strojni ekosistem zaključen.