Inteligentno upravljanje naročil in enotna logistika

V nadaljevanju preberite:

V preteklosti so proizvajalci in trgovci (spletni ali klasični) lahko zelo dobro ocenili povpraševanje ter izdelke v distribucijsko omrežje predajali tako, da so jih spravili čim bliže mest, kjer jih bodo potrošniki najverjetneje kupili.



A poplava spletnih naročil, preobremenjenost skladišč in ponudnikov logističnih storitev, so hitro pokazali na razpoke – celo znotraj tako majhne države, kot je Slovenija, smo v pandemiji na naročeno blago čakali več dni, celo tednov.