V nadaljevanju preberite:

Še preden je Bernarda Žarn, voditeljica slovesnosti ob dokončanju železniškega viadukta Gabrovica, vsem gostom nad Osapsko dolino povedala, da si bodo lahko ogledali najbolj fotogeničen del železniške proge med Divačo in Koprom, se je ta lepotec sramežljivo skril v nadvse gosto meglo. Za železniški viadukt pod avtocestnim viaduktom Črni Kal je avtor projekta Marjan Pipenbaher rekel, da je kot »majhen otrok, ki se očetu suče pod nogami«.

Približno 30 mesecev po uradnih prvih začetkih glavnih del na projektu nove železniške proge do morja in (po pričakovanjih) približno 30 mesecev, preden bodo vlaki na tej progi dobili dovoljenja za vožnjo, postajajo ocene o pomenu, primernosti in vlogi nove železniške proge do morja čedalje bolj realne.