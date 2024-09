Najbogatejši Argentinec obžaluje, da se ni držal športne kariere

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je spletni trgovski imperij ustanovil v garaži, se je Marcos Galperin (letnik 1971) glede na razmere v Južni Ameriki rodil z zlato žlico v ustih. Njegovi starši so imeli velik usnjarski imperij, kar mu je omogočilo treniranje profesionalnega ragbija v Avstraliji in na Novi Zelandiji, od koder se je vrnil pri sedemnajstih letih.

Samozavesten in ambiciozen je odšel na poslovno šolo na Univerzi v Pensilvaniji, in čeprav je sanjal o športni karieri, je nadaljeval študij na Stanford Business School.

Leta 1999 je v garaži ustanovil Mercado Libre, navdihnjen z vzponom spleta in potencialom e-trgovine. Začetki podjetja so bili polni izzivov, povezanih s počasnimi logističnimi potmi in pogostimi podražitvami poštnih storitev. Kot je dejal za The Economist, je velikokrat dvomil o uspehu. Preboj je prišel leta 2005, ko je podjetje končno začelo poslovati pozitivno. Zdaj je njegova vrednost ocenjena na sto milijard in je od začetkov zabeležila 1600-odstotno rast, samo letos je delnica zrasla za 26 odstotkov.