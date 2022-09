Največji poudarek letos na samooskrbi

Celjski sejem bo od 14. do 18. septembra gostil mednarodni obrtni sejem. Razstavljavci se še vedno lahko prijavijo, že zdaj pa jih imajo prijavljenih 600, kar že presega lansko število razstavljavcev. Potem ko so bili lani omejeni s pogoji PCT in manjšim dovoljenim številom obiskovalcev, letos omejitev, kot kaže, ne bo. Tako pričakujejo 60.000 obiskovalcev. Poseben poudarek bo tokrat na samooskrbi, tako pri hrani kot tudi pri energiji.

Kot so spomnili v družbi Celjski sejem, je Mednarodni obrtni sejem (Mos) v zadnjem desetletju gostil več kot 1,5 milijona obiskovalcev in več kot 15.000 razstavljavcev iz 40 držav. Skoraj 600 za letos že prijavljenih razstavljavcev prihaja iz desetih držav, če upoštevamo še zastopana podjetja oziroma blagovne znamke, je skupno število vseh skoraj tisoč iz dvajsetih držav. Izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec je dejal, da letos sejem nima države partnerice: »Morala bi biti Poljska, a se zaradi vojne v Ukrajini niso odločili za to.«

Čim več obiskovalcev si na 54. Mosu želijo (z leve) predsednik OZS Blaž Cvar, izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež in Sara Gošnak iz Centra RS za poklicno izobraževanje. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Obiskovalci bodo na sejmu našli vse za gradnjo in obnovo doma ter trajnostne energetske rešitve, kulinariko, trajnostni in zeleni turizem ter kamping in karavaning, profesionalne energetske rešitve, opremo in orodje za podjetja in domače mojstre, inovativne digitalne rešitve, še vedno pa ohranjajo ponudbo tradicionalnih sejemskih izdelkov široke potrošnje po sejemskih cenah, pa tudi ponudbo električnih koles, skuterjev in skirojev, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi preizkusili.

Letos bo poudarek na samooskrbi. Obiskovalce bodo spodbujali k pridelavi lastne hrane, na področju samooskrbe z energijo pa bodo razstavljene sončne elektrarne, predstavili bodo, kako pridelati energijo za toplo vodo ali kako se poleti poceni ohladiti.

Tekmovanje SloveniaSkills

Naj vsi pridejo na Mos, je javnost pozval državni sekretar ministrstva za gospodarstvo Matevž Frangež: »Mos je nesporno daleč največji gospodarski dogodek v Sloveniji. Gre za povezovanje gospodarstva in obrti, povezovanje pa je ključno za ta čas.« Frangež je napovedal, da bo ministrstvo, ki bo imelo tradicionalno tudi svoj razstavni prostor, v času sejma vse svoje aktivnosti preselilo v Celje. Tam bodo sodelovali vsi direktorati ministrstva in izvajalske institucije, minister Matjaž Han pa bo razstavljavcem in podjetnikom na voljo za pogovor vsak dan na tako imenovani kavi z ministrom, pripravljajo pa tudi več posvetov in okroglih miz.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), ki prav tako pripravlja več posvetov, pa letos največ časa namenjajo kadrom, je dejal predsednik OZS Blaž Cvar: »Poleg energetske krize, s katero se trenutno soočamo, je velik problem v obrti in podjetništvu tudi pomanjkanje kadra. Ker Mos obiskujejo tudi mladi in njihovi starši, smo letos poseben poudarek namenili ravno promociji obrtnih poklicev. Ulica obrti s predstavitvijo obrtnih poklicev sicer ni novost, bo pa letos prvič na Mosu državno tekmovanje mladih v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022.« Kot je pojasnila Sara Gošnak iz Centra RS za poklicno izobraževanje, se bo na tekmovanju 80 mladih od 16. do 24. leta pomerilo v enajstih poklicih. Zmagovalci v vsakem poklicu bodo Slovenijo zastopali prihodnje leto na Poljskem na tekmovanju EuroSkills.