Nominiranke za Inženirko leta 2021 so izbrane

V okviru četrtega izbora Inženirka leta je znanih deset nominirank, ki predstavljajo največji potencial, da so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Inženirka leta 2021 bo razglašena na slavnostni prireditvi januarja 2022.

Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, navajajo organizatorji in dodajajo, da je bilo tudi letošnje glavno merilo izbora nominirank raznolikost glede na izobrazbo, starost, organizacijo oziroma zaposlovalca, področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev. »Po tem merilu odkrivajo potencial pestre izbire poklicne poti, ki jo omogoča inženirski poklic, in kaj vse lahko inženirke na svoji poklicni poti dosežejo.«

Letošnje nominiranke za Inženirko leta 2021 so: Špela Jernejc, direktorica, vodja razvoja, tehnologinja v podjetju Procesni Inženiring, Špela Jug, procesna tehnologinja na enoti Trdni izdelki v podjetju Lek, Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Group, Branka Kranvogl, vodja projektov v podjetju Cleangrad, Dijana Makivić Grilc, višja tržna analitičarka v podjetju Gen-I, Adina Mlivić, višja strokovnjakinja specialistka v materialnem toku v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje, Lea Naglič, testerka programske opreme v podjetju Loftware (NiceLabel), Božidarka Radović, vodja razvoja sistema za elektronsko predpisovanje zdravil v podjetju Better, Judita Zupančič, samostojna analitičarka na oddelku Raztapljanje trdnih oblik v podjetju Krka in Tjaša Zupančič Hartner, vodja oddelka operativne odličnosti v podjetju Varis Lendava.

Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter drugih sodelujočih partnerjev, je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta iniciativa mlade z dogodki na slovenskih gimnazijah in šolskih centrih že deseto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo predvsem problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. Pri izboru je v ospredju doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.

Inženirka leta 2021 je postala Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab. Pred njo sta bili inženirki leta Aida Kamišalić Latifić, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Dora Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.