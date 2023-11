Podjetje Adria Dom ITM Izvoznik leta

Javna agencija Spirit Slovenija začenja v letu 2024 z novo generacijo mednarodnega izobraževanja za Vodenje mednarodnega poslovanja ITM, prijaviti pa se je mogoče že zdaj. Nedavno so podelili diplome že šestnajsti generaciji slušateljev.

Obenem pa so že deseto leto zapored simbolično nagradili tudi ITM Izvoznika leta 2023, ki je postalo podjetje Adria Dom iz Črnomlja. Adria Dom se kot del skupine Adria ukvarja z izdelavo in prodajo mobilnih hišk ter visokokakovostnih šotorov za glamping. V tem času je podjetje z uporabo tehnološko naprednih proizvodnih postopkov izdelalo že več kot 20.000 enot, njihovi izdelki pa so prisotni v več kot 30 državah po svetu.

Komisija je zmagovalca izbrala med udeleženci preteklih generacij programa ITM, saj je podjetje izstopalo po visokih pozitivnih vrednostih izbranih objektivnih kazalnikov in doseglo visoko oceno razvoja in delovanja mednarodnega poslovanja podjetja. Med letošnjimi finalisti sta bili še podjetji Intersocks in Elaphe.

Dosedanji prejemniki nagrade ITM Izvoznik leta pa so bila podjetja Xlab, Metra inženiring, Strip's, Špica International, Geneplanet, Seltron, Eurotronik Kranj, Termo Shop in Dewesoft.

Med finalisti izbrano črnomaljsko podjetje

Glavne konkurenčne prednosti podjetja Adria Dom so znanje, timsko delo, inovativnost, visokokakovostni izdelki, izkušnje in spoštovanje, je ob prevzemu priznanja povedal Uroš Mavretić, direktor prodaje in marketinga v podjetju. »Motivacijo za prihodnost nam predstavljajo uspešno izvedeni projekti na različnih koncih sveta. Ponosni smo, da imamo nadpovprečno zavzete zaposlene, s katerimi ustvarjamo vrhunske izdelke z visoko dodano vrednostjo. Kot diplomantu ITM iz leta 2012 mi je v izredno čast, da so nas prepoznali in da smo dobili to nagrado. To izobraževanje je bilo namreč zame izjemnega pomena, ker mi je dalo drug pogled na to, kako delovati na mednarodnem trgu, saj v tistih letih ni bilo veliko tako usmerjenega in praktičnega študija na fakultetah. Nagrada je priznanje za dobro opravljeno delo vseh naših zaposlenih,« je dejal Mavretić in dodal, da so se v teh letih marsikaj naučili. Ključnega pomena pa je bila krepitev odnosov s starimi strankami ter razvoj novih trgovin in razvoj novih produktov.

Že šestnajsta generacija slušateljev izobraževalnega programa za mednarodno poslovanje International Trade Management (ITM), ki poteka pod okriljem agencije Spirit, je prejelo diplome. FOTO: Bor Slana/STA

Metodologija izbora je, kot so zapisali v Spiritu, temeljila tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju doseganja rezultatov in delovanja podjetij, udeleženih v prvih petnajstih generacijah programa ITM Slovenija. »Temeljila je na naboru objektivnih kazalnikov za leto 2022 oziroma trendnih kazalnikih za obdobje petih let na področju finančne uspešnosti, učinkovitosti poslovanja, strukture in tržnih deležev na mednarodnih trgih ter zaposlovanja. Drugi del vrednotenja je izhajal iz kvalitativnega vrednotenja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja z vidika kulture podjetja, motivacije zaposlenih, razvoja izdelkov, inovacij, izobraževanja in proaktivnosti delovanja na mednarodnih trgih.«

Spodbujanje internacionalizacije podjetij

Pär Johnson, predsednik ITM World Foundation. FOTO: Bor Slana/STA

Predsednik ITM World Foundation, ki je navdušen nad znanjem in motiviranostjo slovenskih slušateljev, je poudaril prednosti izobraževalnega programa za podjetja, med drugim večji izvoz ter več prihodka in dobička za podjetja in vzpostavitev novih poslovnih povezav.

Spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij je ena prednostnih nalog agencije, saj izvoz predstavlja gonilo slovenskega gospodarstva, pa je poudaril Rok Capl, v. d. direktorja Spirit Slovenija, ki deluje kot »One stop shop« za vsa izvozno naravnana podjetja. »Nabor naših aktivnosti, storitev in programov za izvoznike je zelo obsežen, pri čemer pa veliko pozornosti posvečamo predvsem usposabljanju podjetij za uspešen vstop na tuje trge. Med izobraževanji, ki jih ponujamo, izstopa mednarodni izobraževalni program ITM s priznanimi tujimi strokovnjaki, za katerega udeleženci pravijo, da so poleg znanj za uspešno izvozno poslovanje velika dodana vrednost programa tudi poslovna poznanstva, ne le s predavatelji in drugimi udeleženci, temveč tudi s tujimi podjetji, ki sodelujejo v njem. Veseli nas, da se kar nekaj udeležencev programa med seboj poslovno povezuje in tako skupaj uspešneje nastopajo v tujini.«

Udeležencem dogodka je namreč svoje izkušnje z osvajanjem tujih trgov predstavila tudi nekdanja udeleženka izobraževanja Maja Brelih Lotrič, ki je prevzela vodenje družinskega podjetja Lotrič Meroslovje.