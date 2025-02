Znani razlogi za velik upad prodaje Teslinih avtomobilov v Evropi

Januarja letos je Tesla v Evropi prodala 9.945 vozil, kar je 45 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ko je prodala 18.161 vozil, kažejo podatki Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Ta občuten padec prodaje je privedel do zmanjšanja tržnega deleža Tesle na evropskem trgu, saj je padel z 1,8 odstotka na 1 odstotek.

Še posebej izrazit je bil upad prodaje na dveh ključnih trgih: v Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je Tesla januarja prodala 1.277 vozil, kar je najnižja mesečna prodaja od julija leta 2021, piše Bloomberg. V Franciji je prodaja padla za 63 odstotkov, kar je najslabša mesečna prodaja od avgusta leta 2022, piše ameriški portal Bloomberg.

Medtem ko je evropski trg za električna vozila januarja zabeležil rast prodaje za 34 odstotkov, je Teslina prodaja v Veliki Britaniji padla za skoraj 8 odstotkov.

V Nemčiji so pred kratkim potekali tudi protesti proti skrajno desni stranki AfD, ki jo je podprl tudi Musk. Vseeno je stranko na volitvah podprl vsak peti volivec. FOTO: David Gannon/AFP

Ta upad prodaje je še posebej zaskrbljujoč, saj je evropski trg za električna vozila v celoti rasel, kar pomeni, da Tesla ni uspela slediti splošnemu tržnemu trendu. Evropski trg za baterijska električna vozila je januarja dosegel 124.341 enot, kar predstavlja 15 odstotkov celotnega avtomobilskega trga.

Razlogi za padec prodaje Tesle v Evropi so večplastni. Poleg povečane konkurence evropskih proizvajalcev električnih vozil, kot so Volkswagen, BMW in Mercedes-Benz, so na prodajo vplivale tudi politične aktivnosti Elona Muska. Njegova podpora skrajno desničarskim političnim strankam in Donaldu Trumpu je povzročila nezadovoljstvo med evropskimi kupci, kar je verjetno prispevalo k zmanjšanju povpraševanja po Teslinih vozilih, piše britanski Guardian.

Prodaja Tesle je padla tudi v drugih evropskih državah. V Veliki Britaniji so januarja prvič registrirali manj Teslinih vozil kot vozil kitajskega proizvajalca električnih vozil BYD, še piše Bloomberg.

Poleg tega so trije od štirih največjih trgov za električna vozila v Evropi zabeležili dvomestno rast: Nemčija (+53,5 odstotka), Belgija (+37,2 odstotka) in Nizozemska (+28,2 odstotka), medtem ko je Francija zabeležila rahlo zmanjšanje za 0,5 odstotka.

Analitiki opozarjajo, da bi Muskovo politično udejstvovanje lahko še bolj negativno vplivalo na prodajo Tesle, zlasti v Evropi. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Skupni avtomobilski trg v Evropi se je januarja skrčil za 2,1 odstotka, pri čemer so številni veliki trgi EU zabeležili upad: Francija za 6,2 odstotka, Italija za 5,8 odstotka in Nemčija za 2,8 odstotka. Le Španija je zabeležila rast za 5,3 odstotka.

V tem kontekstu je Teslin padec prodaje še bolj opazen, saj se zdi, da podjetje izgublja tržni delež v primerjavi s svojimi tekmeci, ki uspevajo na rastočem trgu električnih vozil.

V Nemčiji so aktivisti na fasado Tesline tovarne blizu Berlina projicirali slike, na katerih Musk salutira, da bi opozorili na njegovo podporo skrajnim desničarskim strankam. Prav tako so v Londonu postavili parodijo oglasov za Teslo z napisom »Tesla – The Swasticar«, kar je še dodatno podžgalo nezadovoljstvo med britanskimi kupci.

Razlogi niso le politični

Eden izmed glavnih razlogov za ta padec je tudi povečana konkurenca evropskih in kitajskih proizvajalcev električnih vozil. Volkswagen je januarja povečal prodajo za 14,9 odstotka, kitajski proizvajalec SAIC Motor Corp pa je zabeležil skoraj 37-odstotno rast prodaje, kar je tudi pomenilo, da so januarja prodali več električnih avtomobilov kot ameriški konkurent.

Eden izmed glavnih razlogov za ta padec je tudi povečana konkurenca evropskih in kitajskih proizvajalcev električnih vozil. FOTO: Hector Retamal/AFP

Dodatno je na prodajo vplivalo tudi prestrukturiranje proizvodnje modela Y v tovarni blizu Berlina. Januarja letos je Tesla lansirala posodobljeno različico modela Y, imenovano Juniper, kar je povzročilo zamude v proizvodnji in dobavah.