Zaradi rasističnih objav odstopil Muskov ljubljenec

Bela hiša je potrdila odstop Marka Eleza iz Urada za vladno učinkovitost (Doge), ki je v preteklosti na družbenem omrežju X večkrat javno izražal rasistična stališča, poroča The Wall Street Journal.

Sporne objave, ki so bile od takrat izbrisane, so vključevale izjave, kot so »Normalizirajmo sovraštvo do Indijcev« in »Bil sem rasist, preden je to postalo kul.« Drugi zapisi so pozivali k ukinitvi zakona o državljanskih pravicah in zagovarjali evgenično priseljensko politiko. Objave so bile potrjene tudi s pomočjo internetnega arhiva. Elez ni podal komentarja na te obtožbe.

Odzivi javnosti in uradnikov so bili hitri in ostri. Demokrati v kongresu so izpostavili etične in pravne pomisleke glede Elezovega dostopa do občutljivih vladnih podatkov in njegovih rasističnih stališč.

Sindikati in zagovorniki zasebnosti so izrazili zaskrbljenost glede varnosti podatkov, do katerih je Elez lahko dostopal za časa službovanja pri uradu za vladno učinkovitost. Bela hiša je hitro ukrepala in potrdila njegov odstop, kar je bilo ključno za pomiritev javnosti.

Protest proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in Muskovi Agenciji za vladno učinkovitost (Doge) pred ameriškim ministrstvom za delo blizu Kapitola v Washingtonu. FOTO: Drew Angerer/AFP

Le petindvajsetletni Elez je imel dostop do sistema, ki upravlja in nakazuje veliko večino denarja v ameriškem državnem sistemu, vključno s pokojninami, socialnimi prispevki in plačevanjem pogodb, ki jih sklene država.

Sporne objave so imele na javnost močan vpliv, saj so poudarile vprašanja o tem, kdo ima dostop do občutljivih informacij in kako se takšni posamezniki izbirajo za ključne vladne položaje. Elezov odstop je sprožil širšo razpravo o odgovornosti in etiki vladnih uslužbencev, zlasti tistih, ki sodelujejo v pomembnih projektih, kot je Doge.

Dostop do občutljivih sistemov in pravni zapleti

Elez je imel dostop do plačilnega sistema ameriškega zakladništva, kar je sprožilo številne pravne in varnostne pomisleke. Elez in njegov kolega Tom Krause sta imela dostop do sistema, ki obdeluje milijarde dolarjev plačil na leto. Kljub temu je ta dostop povzročil zaskrbljenost glede morebitnega deljenja občutljivih podatkov zunaj zakladništva, vključno z Muskom in njegovimi zavezniki.

Sindikati in zagovorniki zasebnosti so proti zakladništvu vložili tožbo, v kateri so trdili, da je dostop kršil zvezne zakone o zasebnosti. V odgovor na tožbo je sodnik izdal začasno odredbo, ki prepoveduje zakladništvu, da bi komurkoli zunaj oddelka omogočilo dostop do plačilnega sistema.

Prav tako je odredba omejila Elezov dostop na »samo za branje«, kar pomeni, da, vsaj v teoriji, ni mogel spreminjati podatkov ali deliti informacij zunaj zakladništva.

Demokrati so poskušali pridobiti pričanje Elona Muska, da bi pojasnili morebitne konflikte interesov in zagotovili večjo preglednost programa. FOTO: Chip Somodevilla/Reuters

Odzivi na Elezov dostop so bili mešani. Medtem ko je zakladniški sekretar Scott Bessent branil ekipo Doge in poudarjal, da je sestavljena iz usposobljenih strokovnjakov, so bili zakonodajalci in javnost zaskrbljeni zaradi varnosti in etike.

Demokrati v kongresu so izrazili pomisleke glede nacionalne varnosti in zahtevali pojasnila o Elezovih nalogah in dostopu. Prav tako so poskušali pridobiti pričanje Muska glede morebitnih konfliktov interesov, vendar so njihova prizadevanja blokirali republikanci.

Celotna situacija je poudarila potrebo po strogem nadzoru in preglednosti pri dodeljevanju dostopa do občutljivih vladnih sistemov. Prav tako je sprožila razpravo o postopkih za izbiro posameznikov na ključne vladne položaje in kakšne etične standarde morajo izpolnjevati.

Kritike in politične posledice programa Doge

Program za učinkovitost vlade, ki ga vodi Musk, se je soočil z ostrimi kritikami zakonodajalcev zaradi etičnih in pravnih vprašanj, ki so se pojavila ob njegovem delovanju. Kritiki poudarjajo, da program urada za vladno učinkovitost deluje brez zadostnega nadzora, kar odpira vrata številnim konfliktom interesov.

Na protestu se je zbralo nekaj tisoč ljudi. FOTO: Drew Angerer/AFP

Demokrati v kongresu so izrazili zaskrbljenost nad Muskovimi večplastnimi vlogami in potencialnimi konflikti interesov, ki izhajajo iz njegovega vodenja programa Doge, hkrati pa tudi iz upravljanja več drugih podjetij, kot so Spacex, Tesla in X.

Demokrati so poskušali pridobiti pričanje Elona Muska, da bi pojasnili morebitne konflikte interesov in zagotovili večjo preglednost programa. Vendar so njihova prizadevanja blokirali republikanci, kar je dodatno poglobilo politične napetosti. Demokrati so v svojih izjavah opozorili, da bi moral Musk odgovarjati za svoja dejanja in razkriti, kako njegova podjetja vplivajo na vladne odločitve.

Ena izmed ključnih nalog ekipe Doge je bila zmanjšanje stroškov in odprava programov, ki jih Musk in Trumpova administracija ocenjujeta kot nepotrebne. Sindikati in zagovorniki zasebnosti so izrazili zaskrbljenost, da bi lahko program ogrozil pravice zaposlenih in varnost podatkov.