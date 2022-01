Spletni kupci najraje posežejo po oblačilih

V nadaljevanju preberite:

Zanimanje e-potrošnikov za oblačila (skupaj s športnimi oblačili), obutev in modne dodatke je v lanskem letu po podatkih evropskega statističnega urada in raziskave Shoppers's Mind 2021 prehitelo dosedanje prodajne uspešnice. O novih izkušnjah smo povprašali nekaj slovenskih trgovcev, ki nagovarjajo kupce v fizičnih prodajalnah in prek spleta. Med drugim so nam zaupali, da je njihov glavni izziv, kako predstaviti izdelke na spletu in kako obvladovati vračila.