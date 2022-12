Spremembam so pogosto napoti psihološke ovire

V nadaljevanju preberite:

»V zadnjih dvajsetih letih se je pokazalo, da ljudje niso pripravljeni plačati višje cene samo zato, ker je nekaj vzdržno. Želijo pa več trajnostnih izdelkov in storitev. Vprašanje torej je, ali lahko proizvedemo nekaj po isti ceni na bolj do okolja in družbe prijazen način, ne da bi imeli ljudje do tega odpor,« razmišlja Spencer Harrison, ki raziskuje organizacijsko vedenje.