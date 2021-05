Število brezposelnih v aprilu padlo pod 80.000

Gibanja na trgu dela so bila v letošnjem aprilu znatno bolj spodbudna kot v istem mesecu lani. Brezposelnost se je še naprej zmanjševala, konec aprila pa je bilo registriranih 79.285 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka manj kot v letošnjem marcu in za dobro desetino manj kot v lanskem aprilu, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje. Število brezposelnih je sicer upadlo v vseh območnih službah zavoda, med glavnimi vzroki za to pa so novo zaposlovanje in delovanje nekaterih protikoronskih ukrepov, ki še naprej zajezujejo povečanje brezposelnosti.



Podrobnejši podatki pokažejo, da se je aprila pri zavodu na novo prijavilo 3890 brezposelnih, to je 14,9 odstotka manj kot marca in kar 73 odstotkov manj kot aprila lani, ko je bil v polnem zamahu prvi val epidemije. Na drugi strani se je aprila na novo zaposlilo 5630 brezposelnih, to je 29,4 odstotka manj kot marca in 137,3 odstotka več kot pred letom dni, so izračunali na zavodu, ki ga vodi Mitja Bobnar.



Delodajalci so sicer aprila zavodu sporočili 9933 prostih delovnih mest, kar je 129,1 odstotka več kot aprila 2020. Med tistimi, ki so se aprila zaposlili, je bilo sicer največ tajnikov, natakarjev, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.

