UI prodira tudi v upravljanje prometa

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je nadgradil delovanje svojega nadzornega centra v bližini letališča Luton severno od Londona z orodji umetne inteligence. Ta osebju med drugim pomagajo pri odločanju o tem, kako najbolje preusmeriti letalo in prerazporediti posadko v izrednih situacijah.

Integrirani nadzorni center, ki bedi nad potekom približno 2000 letov na dan, je osrednjega pomena za letalske operacije Easyjeta. V njem poteka vse, od zbiranja informacij o nujnih spremembah posameznih letov in analiziranja delovanja letalskih motorjev v realnem času do spremljanja podatkov o zdravstvenem stanju potnikov.

Če letalo zaradi različnih razlogov – vse od slabega vremena do tehničnih težav in morebitnih stavk na letališčih – ostane prizemljeno, je nadzorni center tisti, ki poskrbi za spremembo logistike letov. Za pomoč pri organizaciji takšnih nujnih sprememb v podjetju uporabljajo orodje umetne inteligence, ki deluje podobno kot chatgpt. Osebju pomaga med drugim tudi pri odločanju o tem, kako najbolje preusmeriti letalo in prerazporediti posadko.

Easyjet upravlja floto več kot 340 potniških letal, od tega 14 rezervnih letal, ki so locirana po vsej Evropi. Uporaba novih tehnologij, ki vključujejo tudi avtomatizacijo in umetno inteligenco, Easyjetu med drugim pomaga natančno predvideti, kakšno hrano in pijačo postreči na posameznih letalskih poteh, hkrati pa zmanjšati zavrženo hrano. Olajšuje jim tudi odločitve glede vzdrževanja in pravilne izbire letal, ki najbolje ustrezajo povpraševanju potnikov. Če se med letom pojavijo težave, na telefone prizadetih potnikov pošljejo obvestila. Prednost pri uporabi tega orodja imajo med drugim leti z večjim številom otrok.