V EU 16 milijonov brezposelnih, dva milijona več kot v 2019

Decembra lani je bilo v Uniji že 16 milijonov brezposelnih, v evrskem območju pa dobrih 13,6 milijona. V primerjavi z decembrom 2019 se je v EU-27 število brezposelnih povečalo za skoraj dva milijona, v državah z evrom (EU-19) pa za dober poldrugi milijon, kažejo zadnji podatki statističnega organa EU Eurostata.



Sezonsko prilagojena stopnja brezposelnosti v državah EU-19 je tako decembra znašala 8,3 odstotka, kar je približno toliko kot novembra in skoraj odstotno točko več kot decembra predlanskim (7,4 odstotka). Med državami so sicer velike razlike. Daleč najvišjo, kar 16,2-odstotno stopnjo brezposelnosti so zaznali v Španiji, zelo prizadeti zaradi upada turizma, kjer število brezposelnih že presega 3,7 milijona. Nadpovprečne stopnje brezposelnosti imajo še v Franciji, Italiji, Litvi, na Švedskem in Hrvaškem.



V Sloveniji je bilo konec decembra 87.283 brezposelnih, kar je dobrih 14 odstotkov več kot decembra 2019, njihovo število se sicer zadnji mesec povečuje. Kot kažejo podatki Eurostata, je Slovenija s 4,7-odstotno registrirano brezposelnostjo za zdaj med najmanj prizadetimi državami. Nižje številke od nas sicer izkazujejo v Nemčiji, na Poljskem in Nizozemskem, najnižjo, 3,1-odstotno stopnjo brezposelnosti v Uniji pa imajo Čehi.

