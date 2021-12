ECB dokončuje pandemične nakupe, obresti nespremenjene

ECB bo zmanjšala in nato do konca marca dokončala 1850 milijard evrov težak pandemični program odkupa obveznic (PEPP), je sklenil najvišji evropski denarni organ, 25-članski svet ECB. Obrestne mere bodo ostale nespremenjene in »zelo malo je verjetno, da bi dvignili obrestne mere v letu 2022,« je povedala predsednica ECB Christine Lagarde. Bo pa ECB predvidoma še naprej izvajala svoje odkupe vrednostnih papirjev iz rednega programa (APP), uvedenega leta 2015.

Svet ECB ocenjuje, da napredek pri okrevanju gospodarstva in pri doseganju srednjeročnega cilja inflacije »dovoljuje postopno zmanjševanje hitrosti njegovih nakupov sredstev v prihodnjih četrtletjih. Toda denarna prilagoditev je še vedno potrebna, da se inflacija srednjeročno stabilizira pri dvoodstotni ciljni inflaciji.«

ECB, ki očitno namerava zelo postopno zaostriti svojo denarno politiko, ob tem še poudarja, da je v trenutnih okoliščinah potrebna fleksibilnost, in zato izpostavlja, da bi se neto nakupi v okviru PEPP lahko po potrebi še nadaljevali, tudi za preprečevanje negativnih šokov, povezanih s pandemijo. Svet ECB je ob tem pripravljen prilagoditi vse svoje instrumente, da bi se inflacija srednjeročno stabilizirala na dvoodstotni ciljni vrednosti.

Po tem, ko je ameriška centralna banka Federal Reserve včeraj napovedala precej zategnjeno protiinflacijsko politiko z dokončanjem pandemičnih nakupov vrednostnih papirjev in predvidenimi tremi zvišanji obrestnih mer v 2022, danes pa je svojo temeljno obrestno mero za 0,25 odstotne točke kot prva zvišala tudi Bank of England, je bila na današnji centralnobančni »superčetrtek« na potezi tudi evropska denarna oblast.

Bistveno višja napoved inflacije

ECB je danes objavila tudi nove makroekonomske napovedi za evrsko območje. V primerjavi s septembrom je napoved gospodarske rasti za letos obdržala pri 5,1 odstotka, za prihodnje leto jo je znižala s 4,6 na 4,2 odstotka, za leto 2023 pa zvišala z 2,3 na 2,9 odstotka in nato na 1,6 odstotka v 2024. Večje spremembe so pri napovedi inflacije, ki je za letos zvišana z 2,2 na 2,6 odstotka, za prihodnje leto pa z 1,7 na kar 3,1 odstotka, v 2023 pa z 1,3 pa na 1,8 odstotka.