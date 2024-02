Z roboti in vozički nad razdrobljena naročila

V nadaljevanju preberite:

Skladiščno poslovanje se je v zadnjem desetletju močno spremenilo, največ zaslug za to ima razcvet spletnega nakupovanja, ki ustvarja velike količine močno razdrobljenih naročil. V skladiščih se tega izziva lotevajo s sodobnimi tehnologijami, predvsem z avtomatizacijo in robotizacijo.

Industriji logistike in skladiščenja postajata vse bolj avtomatizirani, inteligentni in okoljsko trajnostni. Vse to pa zahteva vse večje naložbe, saj avtomatizacija skladiščnega poslovanja nikoli ni bila prav poceni, ne glede na vrsto in velikost skladišča. Res pa je, da se ustrezna avtomatizacija v skladišču vedno povrne.