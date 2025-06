Znani prejemniki inženirske iskre 2025

Priznanja inženirska iskra, ki so jih letos šestič podelili v sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo!, prejmejo prebojne, izvirne prakse, projekti, dogodki ali osebe, ki pomembno prispevajo k razvoju, veljavi in navduševanju za inženirski poklic in inovativnost v družbi.

Komisijo so sestavljali predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Zbornice elektroindustrije Slovenije, Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani in organizatorji, družba Mediade.

Tri inženirske iskre

Dijakinji Zoja Jurečič in Lana Ocvirk iz Gimnazije Novo Mesto sta priznanje prejeli za napravo Tremolis, ki ljudem z esencialnim tremorjem izboljšuje kakovost življenja. Tremolis je mehansko-elektronska naprava, ki z impulzi pomaga zmanjševati simptome tresenja rok, omogoča lažje izvajanje vsakdanjih opravil in s tem krepi samopodobo uporabnikov.

Zoji Jurečič in Lani Ocvirk je priznanje podelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. FOTO: Andrej Križ

Pri razvoju sta se srečevali z realnimi tehničnimi izzivi – od ergonomije do prenašanja vibracij v roko uporabnika, da so te učinkovite, a da ne povzročajo nelagodja. Razvili sta prototip in rešitev nadgradili z aplikacijo. Inovacijo sta uspešno lansirali na trg.

Ekipa Edvard Rusjan Team Univerze v Ljubljani, ki jo sestavljajo študentje strojništva, elektrotehnike, računalništva in drugih področji, je ustvarila letalnik, ki premaguje izzive tako v zraku kot na tleh. Na mednarodnem tekmovanju Design/Build/Fly so se v konkurenci 112 ekip iz najboljših svetovnih univerz s svojim izdelkom uvrstili na osmo mesto. Projekt so izpeljali pod mentorstvom dr. Igorja Petrovića, vodje laboratorija za aeronavtiko in predavatelja na Letalski šoli Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Ekipa Edvard Rusjan Team s profesorjem dr. Igorjem Petrovićem in ministrom Igorjem Papičem. FOTO: Andrej Križ

Dr. Maša Jazbec in Katapult Robotika sta inženirsko iskro prejela za doprinos k popularizaciji tehnologije, tehničnemu opismenjevanju in ustvarjanju vključujočega okolja. Z delavnicami, demonstracijami in programi aktivno gradi tehnično kulturo ter spodbuja radovednost in inženirsko razmišljanje med mladimi.

Katapult Robotika deluje kot sodobna platforma, ki otroke in mladino vključuje v svet robotike prek praktičnega dela, ustvarjalnosti in raziskovanja. Program Robotičar/ka bom! Otrokom, starim od 9 do 12 let omogoča, da sami sestavijo humanoidnega robota, ga programirajo in animirajo.

Dr. Maša Jazbec in Katapult Robotika sta prejela inženirsko iskro za spodbujanje radovednosti in inženirskega razmišljanja med mladimi.FOTO: Andrej Križ

Posebni pohvali

Komisija je podelila tudi dve posebni pohvali. In sicer dijaškemu podjetju Sound&Round ter Akademiji FERI.

Dijaki Srednje šole za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka, Jan Bernik, Tobija Štalec, Ažbe Jereb in Matic Demšar so v okviru dijaškega podjetja Sound&Round izdelali lesen ojačevalec zvoka za mobilne telefone. Izdelek je v letošnjem izboru za dijaško podjetje JA Slovenija so osvojili prvo mesto.

Dijaka srednje šole za lesarstvo sta na dogodku pokazala tudi že v preteklosti nagrajeni leseni ojačevalec zvoka za mobilne telefone. FOTO: Andrej Križ

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je pohvalo prejela za zagon in vzpostavitev Akademije FERI. Gre za celovit in sistematičen program za zgodnje usmerjanje mladih v inženirske vode, pri katerem se udejstvujejo študentje, profesorji in asistenti. Mladi skozi Počitniške šole, Mini akademijo, naravoslovno-tehniške dneve, krožke, natečaje in raziskovalne stopajo v stik s sodobnimi tehnologijami in z raziskovalnim delom.

Inženirka leta 2024 Rebeka Kropivšek Leskovar je podelila posebno pohvalo Akedemiji FERI. FOTO: Andrej Križ

Pomemben vpliv okolja za izbiro inženirskega poklica

Dogodek je podprl minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič.

»Navdušenje nad znanostjo in tehnologijo naj spodbujajo že starši pri majhnih otrocih, to pa naj se nadaljuje tudi v vrtcu, šoli. Vendar se moramo zavedati, da smo kadrovski potencial, ki ga imamo pri fantih, že bolj ali manj izčrpali, še vedno velik neizkoriščen potencial pa imamo pri dekletih, predvsem zaradi predsodkov, da so STEM študiji bolj primerni za fante. Torej je treba pri dekletih še bolj vzpodbujati inženirsko iskro, da bo izničila predsodke, ki so samo v glavah ljudi,« je dejal.

Inženirka leta 2024, Rebeka Kropivšek Leskovar je poudarila pomen skupnosti, da se zaneti inženirska iskrica: »Vsaka zgodba ima eno skupno točko in to je skupnost. Naj bodo to društva, šolski projekti, mentorji … Tista iskrica, ki v nas vname plamen inženirstva, se pojavi le z medsebojno podporo, ki jo najdemo v takih okoljih. Le z medsebojno podporo se počutimo dovolj svobodne, da lahko raziskujemo, se igramo in tako najdemo odgovore na vprašanja, v katera sami nismo prepričani.«