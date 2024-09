Formula plačnega sistema

Prihodnji petek, 13. septembra, se izteče rok, do katerega so se sindikati javnega sektorja zavezali, da ne bodo sprožali stavkovnih aktivnosti. V januarja podpisanem dogovoru je vlada očitno pričakovala, da bo do tega datuma nova plačna reforma že pod streho. In se pri tem uštela. Reforma plačnega sistema, za katero naj bi država namenila 1,4 milijarde evrov do leta 2028, je ena od zavez v Načrtu za okrevanje in odpornost. Vsem zaposlenim v javnem sektorju naj bi se z njo izboljšal položaj, najbolj in najprej pa tistim v spodnjem delu plačne lestvice.