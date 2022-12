Mladi na volitvah

Demografski podatki o udeležbi na volitvah in referendumih, ki jih objavlja državna volilna komisija, kažejo, da se volitev pogosteje udeležujejo starejše generacije in ženske. Odstopa referendum o vodah, ki se ga je udeležilo več mladih, starih med 18 in 30 let, kot pripadnikov srednje generacije (31–45 let). Na parlametarnih in predsedniških volitvah mladi niso izstopali, vseh volivcev je bilo več. Mladi vendarle postajajo pomemben del volilnega telesa.