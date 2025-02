Tarča

Carine so davki, ti pa so slabi za podjetja in še slabši za potrošnike, meni Ursula von der Leyen.

Galerija Tarča. KARIKATURA: Marko Kočevar

Predsednica evropske komisije je napovedala odločne in sorazmerne protiukrepe zaradi odločitve Donalda Trumpa o uvedbi carin na aluminij in jeklo.