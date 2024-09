V pravo smer

Vladna ekipa je že v drugem polčasu mandata, od vseh napovedanih reform pa za zdaj ni prav oprijemljivih rezultatov. Javnost večinoma dvomi, da jih bo sploh izpeljala, kaže anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo. Še najbolj so skeptični do tega, da ji bo uspelo s prenovo zdravstva, ki pa jo hkrati ocenjujejo kot daleč najbolj nujno. Analitikov ne preseneča izražena visoka raven nezaupanja do izvršilne veje oblasti, saj je bilo precej več obljub, kot je uresničenega.