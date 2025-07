Film pod zvezdami: Od modrosti dalajlame do striptizete iz Brooklyna

V času, ko so vrata Kinodvora zaradi prenove zaprta, se njegov program že tradicionalno seli na Ljubljanski grad. Do 2. avgusta bo platno, razprto pod zvezdnatim nebom, gostilo od animiranih uspešnic in prelomnih dokumentarcev do oskarjevcev in celovečernih prvencev.

V Film pod zvezdami bomo nocoj vkorakali s projekcijo Valovanja, prejemnikom oskarja in evropske filmske nagrade za najboljši animirani celovečerec, v katerem si po povodnji, ki zajame in opustoši zemljo, živalska druščina z mačko na čelu poišče zavetje na čolnu. Da bi preživele, se morajo v pripovedi latvijskega režiserja Gintsa Zilbalodisa, okleščeni vsakršnih dialogov, živali naučiti sobivati kljub razlikam.

Kajti animacija gre lahko po besedah režiserja »globlje v podzavest kot igrani film, saj kulturne ali jezikovne ovire bistveno manj vplivajo nanjo. Lahko je veliko bolj univerzalna in prvinska. Po drugi strani mislim, da je ne bi smeli obravnavati prav nič drugače. Gre preprosto za eno od tehnik pripovedovanja zgodb. Zaradi živali in kamere, kakršno sem želel, se mi je zdelo, da je Valovanje mogoče ustvariti samo v animirani obliki.«

Fiume o morte! je igriva in duhovita rekonstrukcija okupacije Reke, ki jo je leta 1919 za dobro leto zasedel italijanski pesnik in protofašist Gabriele D'Annunzio. FOTO: Gregor Božič, Danko Vučinović/Slovenski filmski center

V dneh zatem si bo v okviru letnega kina mogoče ogledati uspešnice, kot so Anora (režija Sean Baker), Feničanska spletka (režija Wes Anderson), Maria (režija Pablo Larraín), Ravno obratno (režija Jonás Trueba) in Resnična bolečina (režija Jesse Eisenberg), prihodnjo sredo pa bo na sporedu prva predpremiera, dokumentarec Modrost sreče Barbare Miller in Philipa Delaquisa, ki nas približa dalajlami, tibetanskemu duhovnemu vodji in dobitniku Nobelove nagrade za mir.

Ta ob devetdesetletnici, ki jo je praznoval pretekli teden, z gledalci deli modrosti o doseganju (notranjega) miru ter daje praktične nasvete za spopadanje z izzivi sodobnosti, od vojn do podnebne katastrofe. Iskriv in presenetljivo intimen film je produciral ameriški igralec Richard Gere, med drugim eden od gostov praznovanj ob rojstnem dnevu dalajlame, ki je dejal, da bo »preostanek življenja posvetil skrbi za blaginjo drugih. Oblikovali bomo pravila, znotraj katerih se bomo pogovarjali o nadaljevanju institucije dalajlame.«

Štirinajsti dalajlama Tenzin Gjatso, čigar rojstno ime je Lhamo Dhondrub, je že pred časom dejal, da se bo njegov naslednik – deček ali deklica – rodil zunaj Kitajske, in namignil na možnost Indije. Poudaril je tudi, da bi lahko dopolnil kar 110 let.

Film Pedra Almodóvarja Sosednja soba je zgodba o lepoti življenja in neizbežnosti smrti s Tildo Swinton in Julianne Moore v glavnih vlogah. FOTO: promocijsko gradivo

Ljubezen kot transformativna izkušnja

Dan zatem si bo pod zvezdami mogoče ogledati uspešnico slovenske kinematografije Kaj ti je deklica, dobitnico nagrade FIPRESCI za najboljši prvenec na Berlinalu, v kateri nam režiserka Urška Djukić približa zgodbo šestnajstletnice, ki se pridruži dekliškemu pevskemu zboru, s tem pa v podeželskem samostanu, kjer se zbor zbere za vikend intenzivnih vaj, stopi na pot odkrivanja lastne identitete in telesa.

Sledil bo film Bob Dylan: Popolni neznanec (režija James Mangold), nato se bo prihodnjo soboto odvila predpremiera filma Sanje norveškega romanopisca in režiserja Daga Johana Haugeruda. Gre za duhovit razmislek o ljubezenskem in umetniškem prebujenju sedemnajstletnice, ki se do ušes zaljubi v novo učiteljico; ta je režiserju prinesel glavno nagrado na Berlinalu, ob tem pa je dejal, da se »zgodba osredotoča na prvo ljubezen kot transformativno izkušnjo: silovito, vseprežemajočo in usodno. A tudi begajočo, saj se duševno in telesno hrepenenje ne razvijata nujno v istem tempu.«

Po filmih Konklave (režija Edward Berger), Babičin vnuk (režija Pat Bunitipat) in Queer (režija Luca Guadagnino) se bo 23. julija predpremierno predstavila slovenska koprodukcija Fiume o morte!, igrivi in duhoviti žanrski hibrid, ki je po osvojitvi glavne nagrade na festivalu v Rotterdamu nepričakovano postal uspešnica hrvaških neodvisnih kinematografov. Na Reki rojeni Igor Bezinović v prelomnem celovečercu, ki spretno prepleta fikcijo z dokumentarizmom, rekonstruira enega od najbolj čudaških osvajalskih zamahov, šestnajstmesečno okupacijo Reke, ki jo je leta 1919 izvedel italijanski pesnik in protofašist Gabriele D'Annunzio.

Igrani prvenec režiserke Payal Kapadia Vsi odtenki svetlobe, dobitnik velike nagrade žirije v Cannesu, je prvi indijski film v tridesetih letih, ki se je uvrstil v tekmovalni program festivala. FOTO: promocijsko gradivo

Pred koncem letnega kina si bo na Ljubljanskem gradu mogoče ogledati še filme, kot so Sosednja soba (režija Pedro Almodóvar), Mickey 17 (režija Bong Džun Ho), Vsi odtenki svetlobe (režija Payal Kapadia) in Še vedno sem tu brazilskega režiserja Walterja Sallesa, letošnji prejemnik oskarja za najboljši mednarodni celovečerec in nagrade za scenarij v Benetkah, ki si ga na rednem sporedu slovenskih kinematografov še ni bilo mogoče ogledati, platno pod zvezdami pa se bo do prihodnje pomladi poslovilo s predpremiero romantične komedije Popolne zveze (režija Celine Song).

Gre za pronicljiv razmislek o sodobnem trgu ljubezenskih zmenkov, na katerem se mlada in ambiciozna ženitna posrednica znajde razpeta med na videz popolnim moškim in nepopolnim bivšim. Ljubitelje romantičnih komedij bo najverjetneje prepričal že igralski ansambel: v ljubezenski trikotnik se ujamejo Dakota Johnson, Chris Evans in Pedro Pascal.