Biti dober basist pomeni dodati življenje glasbi

V nadaljevanju preberite:

Danka Ida Nielsen velja za eno od najboljših basistk na svetu.­ Svetovno prepoznavnost je dosegla kot basistka v dveh glasbenih skupinah ameriškega zvezdnika Princea. ­Nocoj bo v Gala Hali na ljubljanski Metelkovi predstavila svoj šesti samostojni album More ­Sauce, Please!. Ida Nielsen je znana tudi kot Bass Ida, Bassida in Ida Funkhouser, a ne glede na ime ena stvar ostaja enaka. Ustvarjati je začela v rodnem Aarhusu, zaslovela pa, ko jo je leta 2010 odkril Prince. Z njim je nastopala še šest let, do njegove nenadne smrti.