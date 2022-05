Vajeni nastopati pred razprodanimi dvoranami

V nadaljevanju preberite:

Ameriška pop rock zasedba OneRepublic se po razprodanem koncertu leta 2014 vrača v ljubljanske Stožice. Koncert je bil namreč kar dvakrat prestavljen, najprej z novembra 2020 na november 2021. Jutri ob 19.30 bodo predstavili svoj novi album ­Human, ki so ga izdali lani.

Zasedba je nastala leta 2002 v ameriški zvezni državi Kolorado, v mestu Colorado Springs. Sestav­ljajo jo pevec in večinštrumentalist Ryan Tedder, glavni kitarist in violist Zach Filkins, ritem kitarist Drew Brown, basist in violončelist Brent Kutzle, bobnar Eddie Fisher ter klaviaturist in violinist Brian Willett. Ustanovna člana, bobnar Jerrod Bettis in baskitarist Tim Myers, sta zasedbo zapustila, leta 2005 prvi in leta 2007 drugi.