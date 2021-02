Špela Jezovšek - Stella: Zvezdni grom v japonščini

Sprva ste na odru predvsem ­plesali. Tudi tekmovalno?

Od plesa do petja ni prav daleč, mar ne?

Kot pevka in kantavtorica ste se kalili na pevskih festivalih v tujini in Sloveniji. Odrska kilometrina je kar nujna?

Kako pa je s tremo?

Kako ste pristali v romunskem X faktorju?

Sam sem zelo zadržan do teh oddaj, ker delajo medvedjo uslugo glasbeni sceni.

Kdo so vaši glasbeni vzorniki in vzornice?

Širšo pozornost ste pritegnili s singlom Ocean. Napovedal je vašo glasbeno usmeritev v bolj kompleksen pop.

Svoje single obvezno vizualizirate z videi. To je v teh časih nujno.

Špela Jezovšek - Stella: »Odkar sem se zaljubila v japonščino, sem hotela napisati pesem v tem jeziku.«

Pri tem vam očitno pomaga plesno znanje.

Zagotovo je pesem Grom, ki jo zapojete v japonščini, najbolj ­nenavadna. Zakaj japonščina?

Pesem skuša tudi zvočno ujeti japonsko zenovsko filozofijo minimalizma, ki odstrani vse ­nepotrebno.

Virusno obdobje je zelo nerodno za začetek glasbene kariere, mar ne?

Zagnana 20-letnica iz Šentjurja pri Celju trenutno v Ljubljani študira japonščino. Oder je najprej spoznavala s plesom in šele kasneje s petjem. Udeležila se je številnih pevskih festivalov v tujini in Sloveniji (Brinjevka, FeNS, Glas mladih, Blejski zlati mikrofon, Ema Freš 2020). Jeseni leta 2018 je nastopila v romunski različici oddaje X Factor in nato nizala single. Ti so napovedali njen prvenec Ta neki neki, ki je pred kratkim izšel pri založbi Menart.Bila sem na številnih plesnih tekmovanjih, kot je recimo Dance World Cup, ki je zagotovo največji tekmovalni plesni dogodek na svetu. Tam sem bila kot srednješolka. Običajno je šla zraven cela plesna skupina pa še družine, tako da so to bile nekakšne plesne počitnice.Seveda ne. To sta sorodni ­umetnosti.Odrska kilometrina je zagotovo ena od najpomembnejših stvari pri ustvarjanju kariere. Ne glede na to, koliko vadiš doma ali v prostoru za vaje, je to drugače, kot ko stojiš na odru. Vsak nastop je še ena izkušnja, možnost, da pridobiš samozavest, odrsko gibanje, ­interpretacijo.Nimam hude treme, lahko bi rekli, da imam zdravo tremo. Ni se mi še zgodilo, da bi zamrznila na odru, ker sem začela plesati že pri štirih letih in so nas v plesni šoli učili, da se moraš ne glede na to, kaj se na odru zgodi, smejati in nadaljevati nastop.Šla sem na glasbeni festival v Romunijo in tam so izbirali tekmovalce, ki so jih nato povabili v oddajo. Bila sem med izbranimi in sem si rekla, zakaj pa ne.Vrsta slave iz teh šovov je kratke sape, en dan naglo gor in naslednji strmo dol. Šlo mi je predvsem za to, da grem tja in to izkusim, da se zabavam, spoznam ljudi in pojem. Zelo sem srečna, ko pojem, ne glede na to, kje to počnem, in ne glede na rezultat, če gre za tekmovanje.Zelo mi je všeč Ariana Grande, blizu mi je tudi glasba Tošeta Proeskega. Zelo rada imam japonsko rock skupino Zutomajo. Nihče ne ve, kdo so člani in članica te skupine, niti jih ni videl, saj na koncertih običajno nastopajo za polprosojnim platnom. Njihova glasba je res super.Ocean je prva pesem, ki sem jo izdala z odrskim imenom Stella. Še prej sem izdala pesem Dokler . Na to kar pozabim, ker je že dolgo tega, ko sem bila ali v devetem razredu osnovne šole ali v prvem letniku srednje. (Smeh.) Je pa bilo zelo zabavno snemati tisti plesni videospot.Po Oceanu sem izdala pesem Tvoja budala … Eno pesem sem si podarila za rojstni dan, in sicer Ko ugasnil si luči . Bila sem tudi na Emi Freš z Ne vem, če sem v redu , nato je sledila Muza in končno pred kratkim izid prvega albuma Ta neki neki … Besedila so moja, nastajajo doma ob spremljavi klavirja ali ukulele. Potem to nadgradiva s producentom Blažem Hribarjem.Sestavljam tudi zasedbo za nastope v živo, o katerih upam, da bodo kmalu dovoljeni. Ko sem posnela akustično različico pesmi Ocean z odličnima kitaristom Danejem Puklom in baskitaristom Florjanom Ajdnikom, sem ju vprašala, ali bi igrala ob meni, ko bom sestavila zasedbo. Bila sta za.Videospoti gotovo dajo dodatno sporočilo pesmi, pa zelo rada jih snemam. Zamislim si okvirno idejo in nato z ekipo oblikujemo zgodbo, ki jo posnamemo.Tako je. To znanje pride prav pri vizualizaciji, pa pri drži ter koordinaciji gibov.Ker obožujem zven tega jezika, zato ga tudi študiram. Odkar sem se zaljubila v japonščino, sem si želela napisati pesem v tem jeziku. To mi je uspelo, posnela sem jo ter sem zelo ponosna nanjo.Res je ta pesem dokaj minimalistična, brez 'produkcijske navlake'. Je preprosta in poudarja občutke. Zelo sem vesela, če kdo pohvali japonsko pesem, čeprav je ne razume. Mnogi mi pravijo, da se jim zdi zelo topla, čustvena.Res je, koncertov še nekaj časa ne bo, zdaj so zgolj spletni koncerti. Tega še nisem naredila, ga pa načrtujem. Veselim se predstavitve albuma v živo pred občinstvom, takoj ko bo mogoče. Koncerti v živo so še vedno najboljša oblika glasbe, ko lahko deliš svojo ustvarjalnost neposredno z občinstvom.