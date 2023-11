Kdor kruh deli, se mu v rokah množi

V nadaljevanju preberite:

Ne naredi kruha moka, ampak roka, nas v začetku monografije Dober kot kruh opomni etnolog Janez Bogataj, ki se v svojem opusu med drugim posveča slovenski gastronomiji, rokodelstvu, kulturni dediščini, turizmu ter šegam in navadam. Tokrat nas popelje v svet kruha – od lokalnih in regionalnih hlebcev, ljudskih modrosti, priprave in peke kruha pa do prazničnega kruha in kruha v šegah.