S knjigami vozijo tudi srečo in veselje

Upoštevali bodo individualne potrebe

Tudi bajtabukve že stojijo na različnih mestih po občini Idrija. FOTO: Arhiv Mestne knjižnice in čitalnice Idrija

V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija poskušajo knjige in branje približati ranljivim skupinam, zato uvajajo novost, dostavo knjig na dom. Storitev so – po vzoru idrijskih mimobežnic, knjižnih hišk oziroma bajta bukev – poimenovali Bukva do bajte. Knjige bodo v primeru zanimanja med starejšimi, bolnimi oziroma invalidi dostavljali tudi v bolj oddaljene krajevne skupnosti in zaselke.Vodja in izvajalka projekta, bibliotekarka, je povedala, da si želijo z novostjo »približati knjižnico, knjige oziroma branje ranljivim ciljnim skupinam, to je starejšim, bolnim in invalidom, ki sami ne morejo priti v knjižnico in nimajo nikogar, ki bi jim knjige prinesel na dom. Zato smo se že in se še bomo povezali z različnimi društvi, zavodi in izvajalci storitev, kot so Društvo upokojencev (DU) Idrija, Medobčinsko društvo invalidov Idrija – Cerkno in drugi, ki v občini skrbijo za omenjene ciljne skupine.«Društva bodo knjižničarjem pomagala predvsem pri ozaveščanju pripadnikov ranljivih skupin, da si lahko odslej knjižno gradivo naročijo na dom. Glede na to, da dostop do mestne knjižnice zaradi stopnic za ljudi z različnimi oviranostmi ni (najbolj) preprost, bo nova storitev za vse več kot dobrodošla, invalidom in starejšim pa bo omogočila še bolj kakovostno preživljanje prostega časa.Projekt dostave knjig na dom so začeli v sredo, 1. septembra. Naročila oziroma želje bodo sprejemali od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro na dveh telefonskih številkah: 031 356 558 in 05 37 34 064. Milanka Trušnovec je dodala, da bo naročeno gradivo dostavljeno enkrat na teden, ob četrtkih dopoldne.Za dostavo gradiva je občina Idrija knjižnici odstopila v souporabo avtomobil. Člani knjižnice bodo na eno od telefonskih številk sporočili, kaj bi si želeli izposoditi bodisi iz idrijske, spodnjeidrijske ali črnovrške enote mestne knjižnice.»Projekt v celoti financira občina Idrija, zato bo tudi naša storitev namenjena izključno­ občanom. Pravila izposoje, podaljševanja, vračanja, rezerviranja in drugih transakcij v zvezi z gradivom so načeloma enaka kot pri drugih uporabnikih, vendar bomo uporabnikom storitve Bukva do bajte šli vedno naproti. Upoštevali bomo njihove posebne okoliščine in se jim sproti prilagajali z daljšimi roki izposoje in podobno,« je pojasnila bibliotekarka.Storitev Bukve do bajte je namenjena članom Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, zato vabijo vse, ki to še niso, da se včlanijo. Postopek je preprost, idrijska knjižnica pa ena od redkih, ki ne zaračunavajo letne članarine, temveč le vpisnino oziroma strošek izdelave knjižnične kartice.Glede na to, da je ta knjižnica res dobro in bogato založena z gradivom ter da tudi knjižne novosti hitro najdejo pot med njene knjižne police, je nekaj evrov za vpisnino investicija, ki se bo knjižnim moljem bogato obrestovala.