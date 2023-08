Vračanje v čas najnežnejšega otroštva

V nadaljevanju preberite:

Knjiga Sándorja Ferenczija Psihoanalitične študije (Zelena zbirka založbe Studia humanitatis, 2022, prevedel Zoltan Pap) vsebuje 39 Ferenczijevih razprav (pet jih je že bilo prevedenih in objavljenih). Napisane so bile med letoma 1899 in 1919, v obdobju razmaha in uveljavljanja psihoanalize. Ferenczi je bil med tistimi, ki so sledili Freudu in z njim obračali nove strani spoznavanja človekovih ravnanj. Ni mogoče na kratko povzeti vseh 39 razprav, zato izpostavljam samo nekatere.