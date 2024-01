Slišali smo herojsko plat, ne človeške

V nadaljevanju preberite:

»Pravzaprav se ne spomnim, kaj je bil prvi vzgib, pravir. Deloma brez dvoma nekaj povsem mojega, osebnega. Pohorje je namreč moj dušni dom, moj mentalni vrt. Že od malega. Potem pa zgodba Pohorskega bataljona, ki smo jo kot šolarji neštetokrat poslušali, pa Šarhi – oče in trije sinovi, ki so padli v poslednji bitki. A slišali smo zgolj njeno herojsko plat, ne pa človeške. Zazdelo se mi je, da bi lahko skozi Pohorski bataljon govoril prav o tem – človeškem. Torej prek zgodovine, politike, ideologije in mitologije; prek dveh temeljnih sil, ki oblikujeta vse te štiri enote: glorifikacije in demonizacije,« je o snovanju predstave, ki bo v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj v ponedeljek premierno uprizorjena na velikem odru MGL, dejal režiser Jernej Lorenci.