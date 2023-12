O čem govorimo, ko govorimo o mesu

V nadaljevanju preberite:

Carol J. Adams z vpeljavo številnih primerov ugotavlja, da sta se v zgodovini feminizma in leposlovja, ki so ga pisale ženske, vedno znova pojavljali ideji o pravicah nečloveških živali ter rastlinski prehrani, včasih bolj in drugič manj eksplicitno (naj gre za Mary Shelley, Zoro Neale Hurston ali Margaret Atwood), a je prav ta razsežnost njihovega pisanja oz. misli pogosto ostala spregledana (podobno velja za druga pisateljskega imena, denimo tudi takšna s seznama Nobelovih nagrad).