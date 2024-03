Med adaptacijskimi deli v bloku 8 odkrili edinstvene šahovske figure

Med adaptacijskimi deli v bloku 8 v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau so odkrili edinstvene in nenavadne šahovske figure. Gre za 35 kvadratov iz kartona, različnih velikosti, z ročno naslikanimi šahovskimi podobami. Vodja muzejskih zbirk Elżbieta Cajzer je povedala, da so posamezne risbe nekoliko zbledele, »vendar so podobe trdnjave, kmetov, tekačev oziroma konjev zlahka razločljive«. Komplet je sicer nepopoln, na nekaterih škatlicah pa sledi risb ni več. Predmete bodo obdelali muzejski konservatorji.

V zbirki, ki jo hranijo v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau, so bili do sedaj dva kompleta lesenih miniaturnih šahovskih figur, igralne plošče, ki so jih taboriščniki ročno poslikali, ter igralne karte iz kartona. Predmete so našli med obnovitvenimi deli v eni od barak v nekdanjem koncentracijskem taborišču.

Šahovske figure, ki so jih odkrili sedaj, so edinstvene, ker so bile izdelane iz fabricirane lepenke in na relativno enostaven način. Poudarek, kot predvidevajo, ni bil na estetiki, pač pa na funkcionalni rabi. Poleg tega so jih taboriščniki zlahka nosili naokrog oziroma jih enostavno skrili pred stražarji, je poudarila Elżbieta Cajzer

V bloku 8 postavljajo novo razstavo, ki bo javnosti prikazovala vsakdanje življenje v nekdanjem taborišču. Verjetno bodo na njej na ogled tudi pravkar odkrite šahovske figure.

»V vitrino, ki smo jo poimenovali 'večerni čas', se bodo šahovske figure povsem prilegale. Razstava se bo sukala okrog 'prostega časa', ki so ga imeli zaporniki na voljo med večernim apelom in razglasitvijo policijske ure. Leseno desko in zastavo že imamo. Z razstavo si želimo, da bi obiskovalci razumeli silno željo taboriščnikov po pobegu iz krute realnosti, ki so jo morali prestajati. Prosti čas so preživljali z igranjem različnih iger. Šah in karte so bili med najbolj priljubljenimi, ker so si lahko taboriščniki figure izdelali sami iz kartona ali lesa,« je povedala Magdalena Urbaniak iz ekipe, ki postavlja novo razstavo.

Avtorji razstave »Šport in športniki v KL Auschwitz« so med drugim navedli, da so »taboriščniki miselne aktivnosti jemali kot predah oziroma pobeg iz surovega vsakdana. Predmete, ki so jih uporabili za izdelavo figur, so najpogosteje ukradli. Izkoristili so prav vse – les, papir, krušne drobtine, redkeje tudi druge materiale.«

Eden od preživelih taboriščnikov Jan Dziopek je, kot so zapisali v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau, delal kot skladiščnik v taboriščni mizarski delavnici in v njej izdeloval med drugim tudi šahovske figure. Po vojni se je spominjal, da je ukaze esesovcev zelo nerad izpolnjeval, a je pod krinko dela za Nemce lažje pomagal drugim taboriščnikom, ki so mu 'usluge' plačevali s kruhom ali juho. Taboriščniki, ki so delali v kuhinji ali raznih skladiščih, so lažje prišli do hrane, zato so jo zamenjevali za druge predmete, ki so jim pomagali 'obdržati zdravo pamet'.