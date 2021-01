Podobe minulega poletja

V nadaljevanju preberite:



- Dela Ivane Bajec (1990) v svoji spontanosti in igrivosti prehajajo med tehnikami, med intuitivnim in načrtnim.



- Po diplomskem in magistrskem študiju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je razstavljala na številnih skupinskih razstavah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Romuniji ter Nemčiji, njena prva samostojna razstava pa bo z naslovom Avgust v ljubljanski galeriji Ravnikar Gallery Space visela do 10. februarja.



- Ob razstavi so zapisali, da Ivana Bajec »v velikopotezni slikarski produkciji [...] nadaljuje zdaj že dodobra prepričljivo umetniško prakso, ki vključuje nizanje vtisov, utrinkov in občutkov iz vsakdanjega življenja. Slikarska platna tako učinkujejo kot umetničin slikovni dnevnik; kot vsak dnevnik je tudi ta intimen in introspektiven, hkrati pa je v njem mogoče razbrati jasno sledljivo rdečo nit – spomin na razburljivo in vznemirljivo, ganljivo in naposled melanholično minulo poletje.«