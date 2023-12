Nova cenitev Plečnikovega stadiona je dobrih 18 milijonov evrov

Po tretji cenitvi Plečnikovega stadiona je njegova vrednost 18,1 milijona evrov, je danes povedal ljubljanski župan Zoran Janković in dodal, da so cenitev naredili v neodvisni družbi Nasvet Tomaža Simrajha, ki z MOL doslej še nikoli ni sodelovala. Za novo oceno vrednosti lastninske pravice do stadiona Bežigrad so se na ljubljanski občini odločili, ker je bila razlika med cenitvijo poslovneža Joca Pečečnika (18,6 milijona evrov) in kulturnega ministrstva (11,8 milijona evrov) prevelika.

Po tretji cenitvi Plečnikovega stadiona je njegova cena 18,1 milijona evrov. FOTO: Aleš Stergar

Na komercialni televiziji POP TV so za nocoj v oddajo o Plečnikovem stadionu povabili poslovneža Joca Pečečnika, kulturno ministrico Asto Vrečko in župana Zorana Jankovića, ki je napovedal, da bo prišel v studio. Župan sicer ne ve, kaj bo s stadionom, je pa občina pripravljena objekt za športne in kulturne dejavnosti prevzeti v upravljanje, če ga bo država obnovila – podobno, kot je država financirala objekte v Planici. Že dobro leto je sicer znano Jankovićevo stališče, in sicer da vidi samo dve možnosti: ali izdajo gradbenega dovoljenje za obstoječi projekt ali državni odkup. Lastnika Bežigrajskega športnega parka (BŠP) sta ob večinskem Jocu Pečečniku oziroma njegovi družbi še MOL, ki ima 28-odstotni delež, in Olimpijski komite Slovenije s 13-odstotnim deležem. Če bo po zaključku vseh sodnih postopkov zemljišče severno od bežigrajskega stadiona res pripadlo lastnikom Fondovih blokov, potem se bo delež ljubljanske občine zmanjšal za polovico.

Mavrična zastava na ljubljanski mestni hiši FOTO: Aleš Stergar

Mavrična zastava na Magistratu Župan Zoran Janković je ostro obsodil nedavni vandalski zažig mavrične zastave ob 39. festivalu filma LGBT na Kino Dvoru. Dodal je, da je ljubljanska mestna hiša edina, v kateri že leta uspešno deluje restavracija LGBT+, po zažigu mavrične zastave pa so jo obesili tudi na Mestni hiši, ki bo tam po županovih besedah še dolgo visela.

Nadomestni avtobus LPP

Z novim železniškim voznim redom bo zaradi popolne rekonstrukcije štiritirnega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto del lokalnih vlakov z gorenjske in kamniške proge končal in začel svoje vožnje na nekdanji železniški postaji Ljubljana Šiška. Z veljavno železniško vozovnico se bodo potniki med glavno železniško postajo in šišensko postajo brezplačno lahko vozili z avtobusi začasne proge LPP SŽ Kolodvor–SŽ Šiška. Uvedba krožne linije Trg OF–Bavarski dvor–Gosposvetska–ŽP Šiška–Tivoli–Gosposvetska–Bavarski dvor–Trg OF pa je že vznemirila del prebivalcev Spodnje Šiške. Ti so namreč predlagali, da bi se avtobusi vračali po Ruski, in ne po Medvedovi in Frankopanski, saj gre za šolsko pot.

Zoran Janković je povedal, da gre za le petnajst voženj avtobusov na dan. Na včerajšnji, prvi dan vožnje je bilo potnikov malo, na dveh vožnjah pa sploh ni bilo nobenega. Večina potnikov se je očitno raje odločila za pešačenje. Zato bodo od jutri namesto zglobnih avtobusov vozili enojni avtobusi, ki jih bodo ob povečanem prometu seveda lahko ponovno nadomestili zglobni. Trase pa po županovih besedah ne bodo spreminjali, saj se bodo potniki na postajališču Tivoli na Celovški lahko odločili, kako bodo nadaljevali svojo pot.