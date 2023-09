Po dobrih trinajstih mesecih na severni obvoznici ni več velikega gradbišča

Po dobrih trinajstih mesecih različnih preusmeritev in omejitev hitrosti je v noči na ponedeljek na ljubljanski severni obvoznici na odseku med Novimi Jaršami (Šmartinsko) in razcepom Zadobrova promet spet stekel po običajnih poteh. Za težji tovorni promet (vozila z nosilnostjo nad 7,5 tone) bo promet po severni obvoznici verjetno še dva meseca prepovedan, saj MOL obnavlja nadvoz nad hitro cesto na Dunajski, promet po obvoznici pa je upočasnjen in ga preusmerjajo glede na naravo dela.

Nadvoz nad severno obvoznico na Dunajski cesti naj bi bil po pogodbi dokončan do 20. oktobra, ovire v prometu – predvsem na priključkih na obvoznico – pa so odvisne od narave dela. Na ljubljanski plačljivi obvoznici je hitrost vožnje te dni poleg tega omejena še na vzhodni obvoznici zaradi postavitve protihrupnih ograj in na južni obvoznici pri pred dnevi obnovljenem priključku Vič na Dolgem mostu, kjer urejajo še dodatni pas za ustavljanje. Ob južni obvoznici je gradbišče tudi na obeh bencinskih servisih Barje, obe počivališči pa sta odprti. Zaradi prepovedi težkega tovornega prometa po severni obvoznici je tovornjakov še toliko več na drugih delih, posebej na južni obvoznici.

Celostno rekonstrukcijo odseka med Zadobrovo in Novimi Jaršami, zgrajen je bil v letih 1996 in 1997, je za 18,9 milijona evrov brez DDV izvedlo ljubljansko podjetje Mapri Proasfalt kot vodilni partner ter partnerja Remont in Remont NG. Ob podpisu pogodbe je bil rok izvedbe 180 dni, torej devet mesecev, promet pa je bil v resnici oviran trinajst mesecev. Nekaj drobnih opravil, ki pa prometa naj ne bi ovirala, izvajalce še čaka.

Zaradi dotrajanosti vozišča je bila zamenjana voziščna konstrukcija, zgrajena sta bila dva dodatna vozna pasova in odstavni pas, dokončan polni priključek na Leskoškovo cesto, zgrajena je bila nova odstavna niša z oporno konstrukcijo; poleg tega so bile zamenjane vse varnostne ograje, na odseku med Tomačevim in Šmartinsko cesto je bila v srednjem ločilnem pasu postavljena kilometrska integrirana betonska varnostna ograja s protihrupno ograjo, za kažipotno signalizacijo je bilo postavljenih sedem novih portalov in en polportal, čez severno obvoznico pa je bil postavljen še novi elektronski portal.

Dars je skoraj zaključil veliko rekonstrukcijo na vzhodnem koncu ljubljanske severne obvoznice. FOTO: Leon Vidic/Delo

Postopna obnova

Postopna obnova ljubljanske severne obvoznice se je v zahodnem delu (med Podutikom, Šiško in Bežigradom) sicer začela že v prejšnjem desetletju, zadnji vzhodni odsek pa je bil gradbišče od lanskega avgusta, čeprav je bil promet na njem oviran tudi že prej, ko so rekonstruirali izjemno kompleksen priključek na Leskoškovo, katerega gradnja se je začela pred dvema letoma in zaključila v začetku letošnjega junija.

Projekt v skupni vrednosti 9,3 milijona evrov brez DDV sta sofinancirala Dars (7,6 milijona evrov) in MOL (1,7 milijona evrov), izvedli pa so ga vodilni partner Mapri Proasfalt, ter Markomark Nival in Remont. Dela so namesto predvidenih 14 mesecev trajala 20 mesecev. V tem času je bil – ob prestavitvah vse druge infrastrukture – zgrajen polni priključek na Leskoškovo cesto, severno servisno cesto so razširili v dvopasovnico, zgrajeni sta bili dve krožišči in dva nova nadvoza, eden pa je bil rekonstruiran, za prestavljeno Pot ob žici je bil zgrajen podhod.

MOL te dni zaključuje tudi dolgotrajno kompleksno rekonstrukcijo barjanske ceste skozi Črno vas. Danes se je župan Zoran Janković srečal s Črnovaščani in izvajalci, promet pa bo, vključno z mestnim avtobusnim, stekel po asfaltiranju zadnjega mostu, predvidoma prihodnji teden.