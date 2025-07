Če te dni plavate v Jadranskem morju, imate desetmilijoninko možnosti, da vas bo ugriznil morski pes. Seveda ta desetmilijoninka velja, če plavate kje ob južnem Jadranu s sveže ulovljenim gofom za pasom, ki po možnosti še malo brca (pardon, miga z repom). Če se namakate na kaki urejeni plaži, namazani z vsemi žavbami, lahko pozabite na morskega psa, saj nimate niti stomilijoninke možnosti.

Zato sem zastrigel z ušesi, ko mi je Pino s počitnic pri Poreču sporočil veselo novico, da se je naučil plavati in celo šnorkljati. Med njegovimi prvimi najdbami v morju pri Poreču je bil »zob morskega psa«. Fant je poln novega čudežnega sveta iz meter globoke vode prinesel veliko odkritje. Staršem je apnenčasta in ostra zadeva delovala pasje nevarno, zato so takoj potipali chatgpt, ki je po fotografij ocenil, da je verjetno res zob morskega psa.

V hipu sem se spomnil počitnic v Keniji, kjer so mi navihani domači fantje trgovsko vešče ponujali spominke s plaže. Med temi je bil tudi oster zob morskega psa, ki so mi ga razposajenci prodali za deset dolarjev. Veliko bolj dragocen spominek belega morskega volka ima Slovenec Damjan Pesek, ki je oktobra 2008 ribaril pod vodo pri Visu in z ulovljeno ribo za pasom zvabil belega, da ga je skoraj usodno šavsnil za meča. Če ne bi bil velik borec, bi bilo po njem. Tako pa so mu kirurgi v splitski bolnišnici iz rane potegnili zob, po katerem so splitski ihtiologi določili, da je bil res beli morski volk.

Ko sem si ogledal fotografijo domnevnega zoba morskega psa iz morja pred Porečem, sem videl, da umetni inteligenci res ni zaupati. Fant je našel del klešč rakovice. Kdor misli, da to za petletnega fanta ni trofeja, se krepko moti. Če drugega ne, jo bo lahko še naprej »prodajal« za zob morskega psa kakemu drugemu zelencu, ki zaupa umetni pameti.

Spominek je spominek, četudi ni vse morski pes, kar je ostro. Posebno dragocen je, če se sam dokoplješ do njega in je prvi te vrste.