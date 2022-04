Izvirna rešitev za prevoze na podeželju

Odpri galerijo

Partnerji projekta (z leve): Marko Zevnik, direktor zavoda Sopotniki, Yosuke Arai, predsednik Toyote Adria, Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, in Gregor Mauko, direktor Toyote Slovenija, so zadovoljni s tem, kako so popolnoma novo storitev sprejeli uporabniki. Foto Simona Fajfar