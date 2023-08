Na nekatere skupine, tudi starejše, preprosto pozabimo

V nadaljevanju preberite:

»Opažamo, da so stiske starejših vse pogostejše. Ne samo zaradi osamljenosti, temveč tudi zaradi vse pogostejšega občutka, da so družbi le še v breme,« pravi varuh človekovih pravic Peter Svetina. V poročilu za preteklo leto v uradu varuha ugotavljajo, da kot skupnost, družba in država na nekatere skupine ljudi pogosto pozabljamo: »Med njimi so starejši, ki so ena izmed bolj ranljivih skupin, mnogokrat spregledana, preslišana, o njih pa se odloča, ne da bi jih povprašali za njihove želje, mnenje in potrebe.«