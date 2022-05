Opozarjajo na še enega od neustreznih pravilnikov

Od 6. maja je bil na spletni strani e-uprave sedem dni v javni obravnavi še zadnji od devetih pravilnikov za dolgotrajno oskrbo, od katerih so bili vsi deležni kritike strokovne in laične javnosti. Tudi za Pravilnik o minimalnih prostorskih, tehničnih in varnostnih pogojih, obsegu posteljnih zmogljivosti in ceni standardne nastanitve ter prehrane pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji v javni mreži dolgotrajne oskrbe v društvu Srebrna nit menijo, da ni primeren za sprejem in bi ga bilo treba zaradi preglednosti razdeliti v dva ali tri.

Od 6. do 13. maja je bil v javni razpravi še zadnji od pravilnikov o DO.

V Srebrni niti menijo, da je težko razumljiv in v praksi neuporaben.

Pogrešajo elemente kakovostne in prijazne oskrbe.

»Imamo invalidni zakon o dolgotrajni oskrbi in ista ekipa na ministrstvu za zdravje, ki ga je pripravila, je poslala v javno razpravo, ki je trajala samo teden dni, do 13. maja, še enega izmed neustreznih pravilnikov. Temu odločno nasprotujemo in zahtevamo, da tako pripravljenega pravilnika ne sprejmejo,« je povedala predsednica Srebrne niti Biserka Marolt Meden.

Predlagajo dva ali celo tri pravilnike

Menijo, da bo obširna problematika, ki jo ta pravilnik obravnava, preglednejša v dveh ali celo več pravilnikih, saj bi bilo dobro, da bi bila prehrana urejena posebej. Ugotavljajo, da je pravilnik težko razumljiv in v praksi neuporaben, saj se členi sklicujejo na člene zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se spet sklicujejo na druge člene zakona. Zmotilo jih je tudi, da je, kot je razbrati iz dokumenta, ozelenitev neposredne okolice smiselna, možnost ozelenitve pa neobvezujoča, pri čemer nastaja vprašanje, kdaj bodo to preverjali.

V pravilniku med drugim niso omenjene nekatere možnosti oziroma pravice, na primer do individualizacije sobe ali prostora ter možnost in pogoji za uporabo lastnih kosov pohištva. Pogrešajo tudi opis ambienta doma in vzdušje, ki ga lahko zagotovijo na hodnikih, v skupnih prostorih in sobah. To pa so zelo pomembni elementi kakovostne in prijazne oskrbe, za katero se zavzemajo. Prav tako ni omenjena oprema v skupnih prostorih, kot so hladilnik, televizija in računalnik, ki se ne obračunajo kot nadstandard.

Ni jasno, kako bodo oblikovali cene

Iz pravilnika ni razvidno, kako se oblikujejo cene, kaj vpliva na ceno in kateri so njeni elementi ter kako je z nadstandardom. Področje prostorskih, tehničnih in varnostnih pogojev je nesorazmerno obsežno in podrobno. Sklicuje se na številne neznane standarde in tehnične normative, ki jih zaradi kratkega časa objave pravilnika ni bilo mogoče preveriti, ali so zastareli ali ustrezni.

Ker prehodnih določb ni, tudi ni znano, kaj bo z doslej veljavnimi pravilniki in do kdaj jih bo mogoče uporabljati. Sporen je 26. člen, po katerem se določbe tega pravilnika uporabljajo pri načrtovanju in projektiranju novogradenj oziroma rekonstrukcije delov objektov izvajalcev dolgotrajne oskrbe; v društvu sprašujejo, do kdaj je treba že zgrajene, a neustrezne domove prilagoditi pravilniku. V Srebrni niti menijo, da pravilnik, takšen kot je, ni primeren za sprejem. Zahtevajo, da ga pripravljavci vrnejo v fazo delovnega gradiva.