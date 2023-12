Ulica je simbolno močna, preobrazbeno pa neučinkovita

V nadaljevanju preberite:

Tanja Rener je ena od promotork znanja in svobodomiselnega odkrivanja možnosti za ustvarjanje boljšega sveta tako v neformalnih okoljih kot v predavalnici. Nastopa umirjeno in kljub neskončni količini absorbiranih teoretskih razprav govori in piše v sprejemljivem in široko dostopnem tonu in obliki. Pri svojih študentih sliši stiske, zadrege, negotovosti in se nanje odziva tovariško, nikakor ne ex cathedra. Verjetno bi raziskava pokazala, da je med najbolj priljubljenimi mentorji za samostojna študentska dela in blagozvočen glas razuma v mnogih javnih diskusijah ter pri raziskovalnem delu.