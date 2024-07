Ženske prevzemajo krmilo

V nadaljevanju preberite.

V svetu jahtanja še vedno prevladujejo moški, na vodilnih položajih je le dva odstotka žensk. To želimo spremeniti. Imamo ambiciozne načrte, s poudarkom na tradicionalnem in trajnostnem. Jasno je, da bo posadka popolnoma ženska.

Hrvatice bodo prve na svetu imele ekskluzivno ženski jahtni klub Ladies at Sea Alliance. Uradno ga bodo odprli 4. julija v marini D Marin Dalmacija v Sukošanu, največji na Hrvaškem. In ne, ni pretencioz­no niti nepreverjeno, kot se nam je sumničavo zdelo, ko so domači mediji poročali o prvem ženskem jahtnem klubu na svetu, in to ravno na Hrvaškem. Tako je, svet jahtanja je še vedno, tudi v 21. stoletju, rezerviran za moške. Ženske so poletele v vesolje veliko prej, kot bodo imele svoj navtični klub.

»V jahtni industriji še vedno prevladujejo moški, na vodilnih položajih je le dva odstotka žensk. Naše poslanstvo je opolnomočiti ženske za prevzem vodilnih položajev na področju jahtanja in v družbi ter jim zagotoviti podporo na poti rasti,« poudarja Josipa Filipović, vodja projekta prvega ženskega jahtnega kluba, licencirana skiperka za plovila do 25 metrov dolžine, kapitanka jahte kategorije A, do mase 100.000 ton. To pomeni, da se lahko postavi za krmilo večine jaht, ki jih vidimo na Jadranu.

Ko smo v iskalnik Google vpisali »ženske jahtarke«, so nas rezultati vrnili v čas pred prvimi sufražetkami. O pravilih na plovilu so za ženske napisana ločena besedila, kot da se razlikujejo od pravil za moške. Eno od njih nosi naslov Ženske na krovu: 7 bistvenih nasvetov. »Vsak človek ima drugačne želje in različne potrebe, kar še posebej velja za ženske. Tukaj je sedem stvari, o katerih bi morala razmisliti vsaka ženska, preden izpluje,« je zapisano na nekem portalu v enem od več člankov na temo žensk na krovu.

Ženske opozarjajo na pomen nepredvidljivih vremenskih razmer, na to, da je varnost na prvem mestu, poučujejo jih o pisanih in nenapisanih pravilih oblačenja v pristanišču, o kodeksu oblačenja, o pomenu plovbe brez konfliktov … Nasvetov je še več, ne vemo, ali so za moške drugačni, ali se domneva, da vse to vedo, se ne prepirajo, vedo, kaj obleči na plovilu, kodeks oblačenja v marini je zanje modna biblija … Portal s posebno pisavo poudarja, da »ženske ne smejo pozabiti vzeti kreme za sončenje z ustreznim zaščitnim faktorjem, vlažilne kreme, sončnih očal in šala ali kape. Pripravite si oblačila, primerna za lepo in slabo vreme, ter kaj spodobnega za v marino.« En odstavek v članku Ženska na krovu je posvečen stranišču in osebni negi s priporočilom ženskam, »naj si ogledajo osnovna pravila za uporabo stranišča na plovilu«. Navodil za moške ni.