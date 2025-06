Izraelci zajeli jadrnico in aktiviste: Dobili so sendviče. Predstave je konec

Iz pristanišča Catania na Siciliji je 1. junija odplula jadrnica Madleen pod britansko zastavo, s katero je poskušala propalestinska Freedom Flotilla Coalition prebiti izraelsko pomorsko blokado Gaze, po oceni Združenih narodov »najbolj sestradanega kraja na svetu«.

A do palestinskega območja, ki ga od vseh strani oblega izraelska vojska, se ni prebila. V ponedeljek zgodaj zjutraj so se na Madleen vkrcali izraelski vojaki in jadrnico odpeljali v eno od svojih pristanišč, menda v Ašdod. Najbolj znani članici posadke sta 22-letna švedska aktivistka Greta Thunberg in francoska poslanka levičarske Nepokorne Francije v evropskem parlamentu, rojena v palestinskem begunskem taborišču v Siriji, 33-letna Rima Hassan.

Madleen je iz Catanie odplula 1. junija, v ponedeljek se je njena misija v mednarodnih vodah pred obalo Gaze končala. FOTO: Danilo Arnone/Reuters

»Če gledate ta video, pomeni, da so nas prestregli in ugrabili v mednarodnih vodah,« je v vnaprej posnetem sporočilu povedala Greta Thunberg. Izraelske oblasti so opozarjale, da ne bodo dovolile, da bi jadrnica prebila blokado, in aktiviste ves čas pozivale, naj obrnejo krmilo. Obrambni minister Izrael Kac je v nedeljo trdil, da je pomorska blokada – uvedli so jo že leta pred zadnjo vojno – nujna. Z njo menda preprečujejo, da bi palestinski skrajneži v Gazi, se pravi predvsem Hamas, dobivali orožje po morju.

Na Madleen aktivisti seveda ne tovorijo orožja, ampak nekatere nujne življenjske potrebščine, kot so mleko v prahu za otroke, moko, riž, medicinske potrebščine in podobno, česar v Gazi kritično primanjkuje. Ker so potrebe po humanitarni pomoči tam ogromne, pošiljka na jadrnici ne bi spremenila ničesar, vendar to niti ni bil namen ekspedicije. Cilj 12-članske posadke je bil, da bi mednarodno javnost spet opozorili na katastrofalne razmere na palestinskem območju.

Aktivisti so izraelske vojake pričakali v rešilnih jopičih in z dvignjenimi rokami, da jih ne bi »po pomoti« kdo ustrelil. FOTO: Freedom Flotilla Coalition via Reuters

A Izraelci so Madleen opisali kot jahto, na kateri slavni delajo selfije, da skratka bolj kot opozarjajo na dejansko dogajanje zganjajo (samo)promocijo. »Selfi jahta slavnih je varno na poti do izraelskih obal. Pričakujemo, da se bodo potniki vrnili v svoje domovine. Vsi so na varnem in nepoškodovani. Dobili so sendviče in vodo. Predstave je konec,« je v sporočilu po zasedbi jadrnice zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo. »Majhno količino pomoči, ki je slavni niso pojedli, bomo po resničnih humanitarnih poteh dostavili v Gazo,« so dodali.

Potniki so dobili sendviče in vodo, predstave je konec, so v sporočilu po zasedbi jadrnice zapisale izraelske oblasti. FOTO: Zunanje ministrstvo Izraela via Reuters

Evroposlanka Rima Hassan je na omrežju X objavila, da so jih izraelski vojaki aretirali v mednarodnih vodah. Predstavniki Hamasa so pohvalili aktiviste in zajetje jadrnice označili za državni terorizem. Izraelski obrambni minister Kac pa je napovedal, da bodo aktivistom, ko bodo prišli v Ašdod, predvajali film o zločinih, ki jih je Hamas storil med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil še vedno trajajočo vojno in posledično humanitarno katastrofo v Gazi. V napadu je Hamas ubil približno 1200 Izraelcev in tujcev ter jih 251 ugrabil. Koliko od teh je še živih, ni jasno.

V povračilnih napadih je Izrael po podatkih Hamasove oblasti v Gazi pobil vsaj 54.000 Palestincev, večino od več kot dveh milijonov prebivalcev območja pa so pregnali z domov. Zaradi nesorazmernega odgovora na napad je judovska država pod čedalje večjim mednarodnim pritiskom, naj konča vojno, v kateri nekateri, med njimi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, vidijo genocid.