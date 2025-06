V Izraelu je nezaželena, zdaj prihaja po morju

V dvanajstčlanski posadki barke Madleen organizacije Freedom Flotilla Coalition (FCC), ki v teh dneh s Sicilije pluje proti Gazi s simbolično količino humanitarne pomoči, je poleg švedske (podnebne) aktivistke Grete Thunberg in irskega igralca Liama Cunninghama tudi francosko-palestinska evroposlanka Rima Hassan. 33-letna pravnica brez dlake na jeziku je javnost prvič opozorila nase v dveh televizijskih nastopih na francoski televiziji v začetku leta 2023, zaradi svojega aktivizma in stališč pa je od 7. oktobra tistega leta, ko je Hamasov napad na jug Izraela dal povod za genocidno vojno v Gazi, še bolj izpostavljena.

V palestinskem begunskem taborišču v bližini sirskega Alepa rojena članica Mélenchonove Nepokorne Francije in evropske Levice je v nedeljo na svojih spletnih družbenih kanalih najavila, da se bo z ekipo FCC, Greto Thunberg in drugimi aktivisti odpravila proti Gazi. Odpravo je označila za simbolno in politično dejanje s ciljem upoštevanja mednarodnega prava, tj. »prenehanja blokade Gaze in ustavitve genocida v teku«.

Skupaj z Greto sta ob tem v videu, objavljenem na njenem profilu na instagramu, med drugim pozvali sledilce, naj razširijo glas o odpravi ter jo, tudi prek spletne aplikacije, spremljajo, saj bo le tako poskrbljeno za njeno varnost. Podobna odprava, na sicer nekoliko večji barki, je namreč Gazo z enakim namenom poskušala doseči že v začetku maja, vendar je v bližini Malte bila poškodovana v napadu domnevno izraelskih dronov. Izrael incidenta ni komentiral.

Kot je v svojem včerajšnjem javljanju s poti z enim od dveh spremljajočih novinarjev povedala Rima Hassan, so na peturnem izobraževanju obdelali štiri možne scenarije: ali jim uspe prispeti na obalo Gaze, ali jih prestrežejo Izraelci, ali jih napadejo (v tem primeru imajo le nekaj ur, da se rešijo, barka pa naposled potone), ali pa jih zaustavi kdo drug, in ne Izraelci.

Barka Madleen je veliko manjša od tiste, poškodovane v domnevnem izraelskem napadu z droni v začetku maja v okolici Malte. FOTO: Danilo Arnone/Reuters

Iz begunskega taborišča v evropski parlament

V Izraelu in med proizraelsko usmerjenimi Rima Hassan ni priljubljena. Februarja letos, ko je s skupino evroposlancev želela vstopiti v državo, so to njej in irski poslanki Levice Lynn Boylan preprečili. Kot razlog je minister za notranje zadeve Moše Arbel navedel njeno zagovarjanje bojkota Izraela in številne izjave v medijih in na družbenih omrežjih. Del delegacije, namenjene na zasedena palestinska ozemlja, sta bila tedaj tudi slovenska evroposlanca Matjaž Nemec in Irena Joveva, s katerima delijo podobna stališča o izraelski okupaciji in o vojni v Gazi.

Pa vendar ne povsem. V Franciji je specialistka za mednarodno pravo z magisterijem s pravne fakultete univerze Sorbona na temo apartheida v Južni Afriki in v Izraelu, denimo, tako razburila z izjavo, da ima Hamas legitimno pravico do oboroženega odpora v kontekstu kolonizacije (ne pa tudi do zajetja talcev ipd.), da je več deset politikov na predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsola naslovilo pismo z zahtevo, da ji odvzame poslansko imuniteto.

Rima Hassan pred prvim plenarnim zasedanjem novoizvoljenega evropskega parlamenta julija 2024 FOTO: Johanna Geron/Reuters

Zaradi propalestinskih stališč je potomka preživelcev nakbe in na drugi strani sirskih Kurdov deležna ne le zgražanj, obtožb, obsodb, bojkota, prepovedi in napadov, ampak tudi groženj s smrtjo in sovražnih sporočil, v katerih so ji poleg smrti grozili tudi s posilstvom. Zato se je za nekaj časa zatekla v Libanon, Jordanijo in Sirijo, kjer njen oče še vedno živi v begunskem taborišču Neirab na obrobju Alepa. Tam se je med drugim posvetila pisanju knjige in fotografiranju.

Kot najmlajša od šestih otrok je iz Sirije prispela v Francijo pri desetih letih. Prva je zaradi nasilja v družini odšla njena mama, otroci so se ji pridružili po več letih ločenega življenja. Svojo palestinsko identiteto je tam dala na stran, da bi se naučila jezika in se vklopila v novo okolje, čeprav so jo zaradi nje zbadali. Z aktivizmom se je začela ukvarjati pri petnajstih, ko je pri osemnajstih, ko je prejela francosko državljanstvo – svoje prvo državljanstvo sploh –, želela odpotovati v Izrael, da spozna »deželo svojih prednikov«, pa so ji, kot februarja letos, to preprečili – obrniti se je morala že na pariškem letališču.

Jean-Luc Melenchon z Manuelom Bompardom in Rimo Hassan ob razglasitvi delnih rezultatov prvega kroga francoskih predčasnih parlamentarnih volitev junija 2024 FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Z Nepokorno Francijo se je Rima Hassan, ki je delovala na področju migracij, begunskih taborišč (v zvezi s temi je ustanovila tudi svojo lastno nevladno organizacijo) in inkluzivnosti, zbližala konec leta 2023, pozneje so jo povabili h kandidiranju na evropskih volitvah. Tudi zaradi nje je bil pomemben del njihove kampanje zagovarjanje pravic Palestincev in nasprotovanje vojni v Gazi, pogosto se je pojavljala skupaj z Jean-Lucom Mélenchonom.

Pravi, da ima tri identitete: begunsko, palestinsko in razredno, vendar da jo je prva najbolj izoblikovala.

Zagovarja rešitev ene, ne dveh držav in je pogosto odeta v kefijo. Zatrjuje, da je ne motijo obstoj države Izrael in Judje, ampak kolonializem. Njeni nasprotniki jo imajo za antisemitko in podpornico terorizma. Predsednik Nacionalnega zbora in evroposlanec, s katerim si v evropskem parlamentu sedita nasproti, Jordan Bardella, jo je tako označil za Rimo Hamas.

Na instagramu se je pravkar spet javila s plovbe proti Gazi. »Obvestilo izraelskega vojaškega radia: Izraelska mornarica se pripravlja na prihod ladje Freedom Flotilla k obali Gaze v prihodnjih dneh. Vojska pravi, da je pripravljena na različne scenarije, ki jih bodo uresničili v skladu z navodili politike. Vemo, kako Netanjahu in njegov skrajno desni režim ravnajo z glasovi, solidarnimi s Palestino,« je zapisala in pozvala k nadaljnji mobilizaciji za primer potrebe po morebitnem hitrem odzivu.