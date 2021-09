Od krvoločnih vampirjev do rek čokolade

Pretočna platforma Netflix se je v svojem največjem odkupu doslej polastila avtorskih pravic za vrsto klasik(1916–1990), ki je z deli za otroke in odrasle zaslovel kmalu po drugi svetovni vojni (med vojno je služboval v Kraljevem vojnem letalstvu), vse odtlej pa užival ugled enega najznamenitejših in najbolje prodajanih pisateljev za otroke in mladino 20. stoletja, katerega zgodbe zaznamuje značilni črni humor, temačno vzdušje in nemalokrat zlobni odrasli liki, ki otrokom in drug drugemu grenijo in otežujejo življenje. Navkljub surovosti in krutosti, ki zaznamuje njegova besedila, zgodbe, kot so Matilda, Čarovnice, Čarli in tovarna čokolade ter VDV: Veliki dobrodušni velikan slavijo dobrodušnost, iskrenost in solidarnost, o čemer se dandanes lahko prepričajo številni bralci.Dahlove knjige so prevedene v več kot šestdeset jezikov in prodane v več kot tristo milijonih izvodov (pisateljeva knjiga naj bi se nekje na svetu prodala vsake 2.6 sekunde), njegovi liki pa so doslej že mnogokrat zaživeli tudi na televizijskih ekranih, filmskih platnih in celo na gledaliških deskah; muzikal, prirejen po Dahlovem najslavnejšem delu Matilda, je velikanska uspešnica tako v londonskem West Endu kot na Broadwayu v New Yorku, pod ekranizacije njegovih zgodb pa so se podpisalis filmom VDV: Veliki dobrodušni velikan,z animiranim Čudovitim lisjakom,z lanskimi Čarovnicami, v katerih naslovno vlogo igras filmom Čarli in tovarna čokolade ter mnogi drugi, Roald Dahl pa je napisal tudi scenarij za leta 1967 izdani film o Jamesu BonduS pretočnim gigantom, ki je (za neznano vsoto, ki pa se gotovo meri v miljardah) pridobil avtorske pravice ne le za ponovno ekranizacijo Dahlovih otroških klasik (tako za serije kot igrane in animirane filme), temveč po besedah Netflixovih zastopnikov tudi za drugačne, ambicioznejše podvige, kot so nove knjižne izdaje, igre in odrske predstave, se bodo zgodbe Roalda Dahla nedvomno razmahnile v domove novih bralcev in gledalcev; Netflix mesečno obiskuje kar dvesto milijonov naročnikov, ki bi si, če gre verjeti napovedim, v prihodnje lahko ogledali kar devetnajst novih serij, filmov in odrskih predstav, prirejenih po Dahlovih znamenitih klasikah. In vse kaže, da na prvo priredbo ne bo potrebno čakati dolgo; televizijske serije se na podlagi zgodbe o Čarliju in čokoladi loteva novozelandski režiser, igralec, scenarist in producent, znan predvsem po vampirski komediji Kaj počnemo v mraku in odštekani satiri Zajec Jojo o fantiču in njegovem izmišljenem prijatelju Hitlerju (za scenarij slednjega je prejel tudi Oskarja). Waititi, ki se podpisuje tudi pod akcijski spektakel Thor: Ragnarok, naj bi v prihodnje priredil tudi muzikal Matilda, družba Roald Dahl Story Company, ki jo vodi Dahlov vnukin je bila poprej v celoti lasti družine, sedaj pa se ji pridružuje Netflix, pa naj bi po poročanju britanskega BBC leta 2019 z avtorjevim delom zaslužila 26 milijonov funtov.