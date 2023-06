Upokojeni nogometaš pred oltar

Skoraj devet mesecev je minilo, kar je svet estrade šokirala vest, da se ločujeta zdaj upokojeni nogometni zvezdnik Barcelone Gerard Piqué in kolumbijska superzvezdnica pop glasbe Shakira. Čas po koncu zveze, v kateri sta se jima rodila dva sinova, je bil poln nizkih udarcev, seveda pa je bila jabolko spora oziroma razhoda nogometaševo novo dekle Clara Chia Marti, s katero je športnik varal latino pevko.

Sčasoma sta ločenca spoznala, da je treba živeti naprej. Shakira se je s sinovoma odselila v Združene države Amerike, nogometaš pa je ostal v Španiji. Razmerja s 24-letno Martijevo dvanajst let starejši Pique ni obešal na veliki zvon, zadnje čase pa na plan prihajajo namigi, da bosta zaljubljenca storila korak naprej.

Govori se, da naj bi bila njuna vez tako močna, da jo bosta okronala s poroko in da že na veliko razpravljata, kakšno naj bi bilo slavje. Bojda si mladenka ne želi ničesar razkošnega, pač pa intimni obred z najbližjimi sorodniki in prijatelji, ki naj bi bil v medijih pospremljen s kratko vestičko. Razhod Piquéja in Shakire je, kot je znano, dolgo tresel medijski svet, poročila pa se v enajstih letih nista, saj je Shakira menda proti konceptu večne zaobljube.

Clara Chia Marti je zaposlena v Piquéjevem podjetju, pred zvezo z nogometašem javnosti ni bila znana, potem pa se je nenadoma znašla v središču pozornosti, bila je tudi tarča puščic, češ da je kriva za razdor zvezdniškega para. Mediji so ji med drugim ponujali milijon dolarjev, če bi jim pozirala v kopalkah, nespodobno povabilo je zavrnila. Gluha je tudi za prošnje po intervjujih.

Ko je Piqué kolumbijski pevki marca, ko je bila na službeni poti v Združenih državah Amerike, sporočil, da potrebuje nekaj časa zase, je posumila, da se nekaj dogaja, in najela zasebnega detektiva.« Ta je Piquéja ujel med skokom čez plot, Shakira mu je menda predlagala partnersko terapijo, na kar naj bi se Piqué burno odzval ter se preselil v svoje stanovanje. Kasneje se je sicer menda poskušal vrniti domov, a očitno prepozno.

Shakira se je na nekdanjega partnerja spravila tudi s pesmijo, v kateri poje: »Vredna sem dvakrat 22 let. Zamenjal si ferrarija za twinga, zamenjal si rolex za casio,« je del besedila pesmi, v kateri razkriva tudi nekaj podrobnosti iz življenja z Gerardom Piquéjem. »Mislil si, da me boš prizadel, a vrnila sem se močnejša. Ženske ne jočemo več, ženske profitiramo. Predobra sem zate, zdaj imaš takšno, kot si ti. Ne bom se vrnila k tebi, tudi če jokaš in me prosiš.«